A＆F台灣首間概念店開幕！首度引進香氛系列　姊妹牌Hollister當鄰居試營運中

▲A&F全台首間正價店落腳於台中三井Lalaport，佔地約140坪擁有舒適寬廣空間。

記者張毓容／台北報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

謠傳已久的美式休閒服飾品牌Abercrombie & Fitch（A＆F）全台第一家正價店終於於8日在台中三井LaLaport正式開幕！佔地寬廣達140坪的台灣首間概念店不僅是全球第5家以全新「GETAWAY」形象打造的概念店，有著舒適悠閒的店裝設計，服飾風格也更多元、增加更多尺碼選擇，還正式引進香水系列，讓消費者能輕鬆自在地體驗A&F嶄新形象。而主打青少年服飾的姐妹品牌HOLLISTER也在A&F不遠處開設了全亞洲首間正價店，同樣於8日開始試營運，預計將掀起一波搶逛潮。

▲A&F集團亞太區總裁Steven Sare也揭秘首間形象店開設於台中的原因。

歷經不少風波，A＆F近來重新定位，在經典美式風格和實穿特性中再提升設計感，注入摩登時尚元素，也讓A＆F重新回歸潮流，業績表現亮眼。這次台灣首間「GETAWAY」形象概念店開幕，A&F集團亞太區總裁Steven Sare也現身店內，親自揭秘全台第一家正價店選擇落腳台中的原因。

他表示A&F自2021年以「Outlet店型」引進台灣就是與三井合作，而後陸續於台灣北中南展店也都有不錯的成長發展，因此很早就決定要選擇三井繼續合作，加上Lalaport台中也能提供大坪數（140坪），能A&F有足夠的空間導入全新「GETAWAY」形象概念店型。另外，首家概念店捨棄台北而選定台中，更暗藏了A&F對於台灣市場的用心，Steven Sare表示：「A&F不想一開始就開在最顯眼的位置來彰顯品牌，而是希望先更了解、熟悉市場之後，再慢慢地把品牌擴張到北部。」

▲A&F形象概念店以「GETAWAY」精神為主，打造出溫馨又輕鬆愜意的氛圍。

全新A&F形象概念店以「從繁忙都市生活中抽身，感受自在悠然」的「GETAWAY」精神為主，從服裝風格到購物環境都建構出悠閒舒心的情境。店內以原木色傢俱搭配Check-in櫃檯、休閒Bar等旅店元素和躺椅、沙發區，打造溫馨又愜意的輕鬆氛圍，而首度正式引進的香水系列陳列區也設計成吧台空間，讓消費者一進到店內就能開啟自在愜意的逛店模式。

▲A&F除了主打的美式休閒風格，也加入不少新元素，像是經典小麋鹿Logo就增添花草自然元素，打造出獨特的新Logo圖騰。



在服飾系列上，A&F除了主打修身的美式休閒風格，近年來也積極在設計中加入新風格元素，增添更多俐落低調的都會時髦感，更增加尺碼選擇，提供從XXS～3XL的尺碼區間，滿足多元需求。而為展現「GETAWAY」精神。也以豐富多元的設計玩轉材質與色彩，像是常出現休閒帽T、衛衣上經典的小麋鹿Logo，就增添上花草等自然元素，打造出全新獨特標誌，推出全新「Nature Moose自然小麋鹿系列」。

▲「美式學院標誌系列」也美國傳統歷史文化中經典的翅膀元素。

▲新春系列將於12月底推出，還有首次採用的金色小麋鹿Logo。

同樣是經典主打的「美式學院標誌系列」，也融入美國傳統歷史文化中經典的翅膀元素，打造出兼具年輕活力和運動氛圍的美式休閒風格；秋冬必備的羽絨系列，以自帶復古氛圍的絎縫設計搭配輕薄特性，讓羽絨服兼具時裝和功能性。此外，A&F更以2024甲辰龍年元素和新年紅色系，將在12月底推出「新春系列」，系列中首次採用金色小麋鹿Logo，也加入新年窗花、好運花朵刺繡及龍型Logo，為時髦衣裝注入活力新春氣息。

▲姐妹品牌HOLLISTER也在A&F店面不遠處開設了亞洲首間正價店，目前正在試營運中。

另外，運動品牌ASICS亞瑟士全新西門店開幕，邀請品牌形象大使温貞菱、王子邱勝翊搶先逛店，兩人私下都是品牌的粉絲，不僅對鞋款性能設計瞭若指掌，還透露就算擁有品牌大使身分，依然會親自來逛店，温貞菱笑稱跟店員都混熟了。

▲ASICS SportStyle 運動休閒系列形象大使王子邱勝翊出席ASICS西門店開幕活動 。（圖／品牌提供）

▲王子演繹GEL-KAHANA TR V2西門獨家首賣鞋款 。（圖／品牌提供）

ASICS西門店於12/9嶄新登場，擁有全台SPORTSTYLE系列商品最齊全的潮流空間，一樓為全台首家以SPORTSTYLE商品為主軸陳列，二樓則提供專業慢跑與籃球、排球、網球各式裝備。同時，搶先發佈西門店獨家首賣兩款SPORTSTYLE話題商品 GEL-KAHANA TR V2與JOG 100S南韓限定配色，成為滿足多元潮流與復古跑鞋的穿搭必備單品。

▲ASICS西門店於12/9嶄新登場 。（圖／品牌提供）





▲近期南韓街頭復古跑鞋的話題款JOG 100S三色將於西門獨家首賣。（圖／品牌提供）

