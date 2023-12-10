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第一眼看到手還是腦？分析你的個人特色與未來運勢

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記者李薇／台北報導　圖／小紅書

第一眼看到的東西，可以反映出你大腦最直接的想法，以下這個心理測驗，從看出的意象就可以知道你是一個怎麼樣的人，尤其選到這個表示你明年運勢也會很順利。

Q：以下這張圖第一眼你看到什麼？

▲心理測驗,占卜,。（圖／小紅書）

A.手

B.大腦

A.手

看到手的你是一個做事很勤奮務實的人，對於很多事情都會親自動手，比起依靠別人，你認為靠自己更加實在，也因此你的執行力與責任感一直都很強烈，可以高效率的完成很多事情，也受到同事與長官的讚賞，可以把事情與任務做到完美狀態。

另外，你在明年的運勢也會很好，只要持續保持下去，以及認真的心態，將有機會吸引更多好工作以及機會，只要堅持努力、相信自己可以做到的能力，就會收穫豐盛的果實，所以絕對不要放棄這股熱情，會為你帶來好運。

B.大腦

如果你第一眼看到的是大腦，可以說是你是一個很聰明又理性的人，對於大眾的觀點不會隨頗逐流，會自己找尋不同的見解與想法，會做很多不同面向的思考，可以快速回應問題癥結點。

因為懂得自我審視與思考，你總是可以用很容易輕鬆的語言表達自己的訴求，讓周遭的人都喜歡與你溝通，加上風趣幽默所以在人群中受到歡迎；事業上你認為不斷學習與努力就可以改變命運，也相信有無限可能性，所以有機會累積不少財富。

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關鍵字：

心理測驗, 占卜

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