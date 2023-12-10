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斜紋軟呢染上柔和桃！CHANEL「曼徹斯特工坊秀」假瀏海、茶葉罐包掀話題

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記者鮑璿安／台北報導

每年12月，香奈兒（CHANEL）會前進新地點發表工坊系列，展現旗下超群手工藝，本次2023/24 Métiers d'art 工坊系列大秀創意總監Virginie Viard選址英國曼徹斯特登場，品牌大使克莉絲汀史都華Kristen Stewart親臨現場看秀，她身穿黑白學院風的斜紋軟呢短裙，流露率性和甜美氣息。

▲▼CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒品牌大使克莉絲汀史都華Kristen Stewart看秀 。（圖／品牌提供）

▲▼CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲▼CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲大秀選在黃昏時分於曼徹斯特北區的湯瑪士街 (Thomas Street)揭開序幕 。（圖／品牌提供）

曼徹斯特是音樂文化的搖籃，也代表源源不絕的創作動力，本次大秀選在黃昏時分於曼徹斯特北區的湯瑪士街 （Thomas Street）揭開序幕，暗沉的地面與多巴胺色調的斜紋軟呢形成鮮明對比。 維吉妮維婭表示：「斜紋軟呢是本系列的核心元素，創作時我一直想到嘉柏麗香奈兒，但並非意圖重現她穿著西敏公爵的外套造型。斜紋軟呢因香奈兒女士而有了色彩，而我增添了活力及流行文化精神。」

▲▼CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲▼CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲▼CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲標誌性的斜紋軟呢以彩色呈現 。（圖／品牌提供）

▲▼CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲▼CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲▼CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲▼ CHANEL 。（圖／品牌提供）

在標誌性的斜紋軟呢上賦予現代化細節，挹注令人雀躍的調色盤色調，驚喜見到PANTONE 2024年度色「Peach Fuzz柔和桃」、鮭魚粉、南瓜橘、蘋果綠輪番上陣。le19M 工坊總部旗下各家高級手工坊發揮巧思，刺繡工藝結合帽子與珠寶鈕扣，皆是值得細細品味的細節，外套底部巧加鍊條設計、內襯選用撞色面料、透過多片式裁片精心縫製拼接使穿著者活動起來更加自在，能夠在派對和日常之間盡情穿梭。

英倫文化洗禮之下，連身洋裝改以實穿的大衣式結構，點綴品牌鍾情的60年代搖滾元素；當中不時能看見報童帽、假劉海帽的蹤跡，模特兒手拎茶壺罐造型包款，腳踩黑色瑪莉珍鞋，踏出童趣又高級的獨到個性。

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Demna重塑他眼中的洛杉磯時尚風範，身穿運動服手拿咖啡或是購物袋是標誌性象徵。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲與著名貴婦超市Erewhon的合作系列 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲新款10XL運動鞋，在比例結構上更進化。（圖／品牌提供）

同時，BALENCIAGA巴黎世家首度前進加州洛杉磯發表2024秋季大秀，創意總監Demna重塑他眼中的洛杉磯時尚風範，一開場，適用於慢跑、瑜伽等日常活動的運動裝被搬上伸展台，模特兒身穿舒適簡潔的貼身服飾，手拿水杯、接著電話穿梭其中，彷佛生活縮影再熟悉不過。本季仍在挑戰比例的多種可能性，當中不乏非對稱雙拼長褲、手工刺繡豹紋大衣、平整筆直的肩線反復出現，連帽夾克自帶圍巾展現出不屑一顧的態度，與之搭配的話題單品是與著名貴婦超市Erewhon的合作系列，一款印有雙方聯名標誌的牛皮造型紙袋，成為加州人心目中的洛杉磯符號，採取秀後即刻發售模式登場。同時還發售本季新款10XL運動鞋，在比例結構上更進化，與各類運動服單品形成碰撞感。

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, 工坊

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