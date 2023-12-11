《與惡魔有約》8金句：人類總會因為強求幸福變得不幸，所以我不強求

記者鮑璿安／綜合報導

韓劇《與惡魔有約》由宋江、金裕貞主演，劇情講述一夜之間失去能力的惡魔，與財閥繼承人間的同居羅曼史。兩人高顏值加持下，使得劇集熱度狂升，當中更出現了不少金句台詞，一起來看看！

1. 因為那是假的，虛假的事物本來就更加甜蜜，不管是愛還是幸福，越甜蜜越有害健康，你知道其中最糟糕的是什麼嗎？幸福，人類總會因為強求幸福變得不幸，所以我不強求幸福。



2. 我的人生就像是活在迷霧之中，誰是敵、誰是友，身邊圍繞的其實盡是敵人，皆看不透。在我無法相信任何人，也信不過任何人的時候，我能相信的就只有我自己。



3. 聽說地面上和地底下季節不同，地底下的春季是從10月開始，地面上是刮著寒風的嚴冷冬季，地底下卻進入了植物開始發芽的春天，所以你遇到困難時就這樣想，看來我的內心快迎來春天了。



4. 你知道人為什麼要穿黑色衣服參加告別式嗎？因為他們怕往生者的靈魂會認得他們，緊跟不放，所以為了不讓亡魂認出來，他們就穿上黑色衣服來隱藏自己。



5. 我只不過是運氣差罷了，那不是你的錯，也不是我的錯。



6. 只要是人，隨時都有可能從背後插妳一刀，可是如果有一個人，能讓妳心甘情願受那一刀，那就真的是自己人了，你會理解對方選擇背叛妳，一定事出有因。



7. 畢竟世上偶爾也存在著，不需要被知道的真相。



8. 如果幸福不是你的人生目標，那你何必活得那麼辛苦。