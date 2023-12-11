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凱特王妃聖誕照罕見黑白色　夏綠蒂公主卡C位如女王翻版

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▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲英國威爾斯親王威廉與凱特王妃一家5口的聖誕卡照片罕見為黑白照。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國威爾斯親王威廉與妻子凱特王妃，昨於官方IG公布聖誕節卡片的全家福新照，罕見選擇以黑白照呈現，不過一家5口的高顏值依然引來粉絲讚嘆，每個人都穿上襯衫配牛仔褲或休閒褲，一派輕鬆入鏡，粉絲驚訝3個孩子驚人抽高速度，尤其是卡「C位」的夏綠蒂公主坐在中央位置翹著腿，不少網友認為和已故的女王伊莉莎白二世長得超像，但也有另一派粉絲覺得神似黛安娜王妃小時候的模樣。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）
▲威爾斯親王威廉與凱特王妃帶著3個兒女參加聖誕頌歌儀式。（圖／路透社）

不僅聖誕卡上的全家福黑白照受矚目，威爾斯親王威廉一家日前出席西敏寺舉辦的聖誕頌歌儀式，久未在大眾眼前曝光的3個小朋友喬治王子、夏綠蒂公主與路易王子成為全場焦點，夏綠蒂公主承襲媽媽「舊衣重穿」的好習慣，穿著去年參加相同場合所穿的紅色大衣亮相，此外套依然能穿只是變短不少；而被視為王室小皮蛋的路易王子，抓住機會吹熄姐姐夏綠蒂手中的蠟燭，難掩調皮本色。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）
▲凱特王妃么兒路易王子調皮吹熄姊姊夏綠蒂公主手上的蠟燭。（圖／路透社）

過往出席聖誕相關活動，凱特王妃總是以紅綠色系裝扮現身，此次以單色全白俐落褲裝亮相，特別是長版白色大衣為她增添幾分帥氣引起討論，此新品出自倫敦歷史悠久的訂製西服店Chris Kerr之手，她同時搭配法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）經典的Alhambra幸運草圖案珍珠母貝耳環，流露優雅氣息。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）
▲凱特王妃穿著倫敦西服店Chris Kerr訂製的白色大衣，拎Strathberry白色小包現身西敏寺。（圖／路透社）

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）
▲凱特王妃搭配梵克雅寶Alhambra珍珠母貝耳環。（圖／路透社）

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凱特王妃, 威爾斯親王威廉, 路易王子, 夏綠蒂公主, 路易王子, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶

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