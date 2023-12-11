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PANTONE 2024年度代表色「柔和桃」唇膏美到夢泡！NewJeans同款先搶收

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實習記者施至真／綜合報導

全球色彩權威PANTONE（彩通），近期公布了2024年度代表色是絲絨般療癒的「Peach Fuzz柔和桃」，官方形容此色調能夠喚醒彼此的感官，營造出一種平靜的氛圍，藉此豐富了身心靈。今天盤點5款帶有仙女氣息的蜜桃夢幻唇膏，從專櫃到韓系開架通通有，隨便擦都能美到冒泡，就連韓女團NewJeans也愛擦！

香奈兒 COCO持色潤唇膏＃928春櫻

裸妝系女孩一定會喜歡香奈兒這款COCO持色潤唇膏＃928春櫻，不僅妝感輕透、不黏膩，滿滿水光感更能展現猶如少女般的自然粉嫩唇色，保濕感十足，薄擦、厚塗都適合。

▲蜜桃唇膏。（圖／翻攝Dior官網）

▲香奈兒 COCO持色潤唇膏＃928春櫻。（圖／翻攝香奈兒官網）

Dior癮誘粉漾潤唇膏＃033珊瑚粉

Dior這支癮誘粉漾潤唇膏絕對是入手專櫃唇彩的的明星入門款，就連韓國人氣女團NewJeans成員Haerin也超愛！Haerin使用的色號是帶有一絲青澀、嬌羞，卻又流露出微微女人味的＃033珊瑚粉，就算是日常淡妝或素顏也可以完美駕馭！

▲蜜桃唇膏。（圖／翻攝Dior官網）

▲Dior癮誘粉漾潤唇膏熱銷明星色是＃001嬰兒粉。（圖／翻攝Dior官網）

Bobbi Brown迷戀輕吻唇膏＃白桃奶茶Sweet Coral

迷戀輕吻唇膏＃Sweet Coral是一款正宗的白桃奶茶色，一抹就上色、疊擦還能創造飽和色澤，輕鬆打造飽滿唇形，超顯嫩、柔嫩感十足，完美打造溫柔又純欲的仙女妝感。

▲蜜桃唇膏。（圖／翻攝Dior官網）

▲迷戀輕吻唇膏＃Sweet Coral，打造純欲的仙女妝感。（圖／翻攝Bobbi Brown官網）

3CE水潤柔霧唇釉＃烏龍奶茶LAYDOWN

韓妞人手一支的水潤柔霧唇釉，每次推出新色都必須入手！完美融合蜜桃及肉桂奶茶色的＃烏龍奶茶LAYDOWN，飽和度適中，若隱若現展現原生唇色，實在太勾心，絲滑質地就算唇況不佳也能駕馭。

▲蜜桃唇膏。（圖／翻攝Dior官網）

▲韓妞超愛3CE水潤柔霧唇釉。（圖／翻攝蝦皮3CE官方旗艦店）

MUZIGAE MANSION 透明顏料罐唇釉＃001 Barely

MUZIGAE MANSION透明顏料罐唇釉從包裝到絕美色調都是藝術品級別，散發優雅魅力的＃001 Barely，絕對是裸色唇釉天花板，無論單擦或當成打底色疊加，都溫柔又高雅，真的太欠收啦！

▲蜜桃唇膏。（圖／翻攝Dior官網）

▲MUZIGAE MANSION 透明顏料罐唇釉從光包到唇膏顏色都是藝術品。（圖／翻攝自IG@muzigae_mansion）

►2024年度代表色出爐！PANTONE「柔和桃」絲絨般療癒、背後寓意超溫暖

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▲課程圖 。（圖／學習雲）

關鍵字：

PANTONE, 彩通, PeachFuzz, 柔和桃, 唇膏, 蜜桃唇膏, NewJeans

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