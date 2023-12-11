《王冠》黛妃「復仇之裙」31萬起買得到！　戲服、首相府大門上拍

▲飾演黛安娜王妃的女星伊莉莎白戴比基在《王冠》第五季第五集所穿的「復仇之裙」黑色露肩洋裝將登邦瀚斯拍賣會，估價約316,000元起。（圖／邦瀚斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Netflix夯劇《王冠》（The Crown）第六季熱播中，12月14日將發表最終章，為這部描述英國王室故事的影集畫下完美句點。國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）趁此熱潮，舉辦《王冠》近450件道具、家具及戲服的拍賣會，飾演黛安娜王妃的女星伊莉莎白戴比基在第五季第五集所穿的「復仇之裙」黑色露肩洋裝也在拍賣之列，估價約316,000元起。





▲艾瑪科林飾演黛安娜史賓莎女勳爵於訂婚一幕所穿皇家藍色套裝配蝴蝶結襯衫估價約60,000元起，訂婚戒指估價80,000元。

《王冠》的服裝、道具及佈景極為考究，服裝尤其完美呈現英國王室成員重要時刻的造型，包括女星艾瑪科林飾演黛安娜史賓莎女勳爵於訂婚一幕所穿皇家藍色套裝配蝴蝶結襯衫、訂婚戒指，以及女星克萊兒芙伊飾演女王伊莉莎白二世身穿粉藍色舞會長裙連珍珠配飾都將登上拍賣會；道具類的細緻程度也令人驚嘆，劇中英國首相官邸唐寧街10號外觀的黑漆大門及信箱、門燈、鐵柵及鞋底刮泥器也被納入拍賣，估價約800,000元起，當然也有相對好入手的道具，2件「Beswick」陶瓷柯基犬模型與搭配柯基犬黑白照片銀色相框，估價不到1萬元。





▲由《王冠》場景及道具組製作之唐寧街10號外觀的黑漆大門及信箱、門燈、鐵柵及鞋底刮泥器也將拍賣，估價約800,000元起。





▲2件「Beswick」陶瓷柯基犬模型，搭配柯基犬黑白照片銀色相框，估價約8,000元。

《王冠》劇中150件服裝與道具將於2024 年2月7日邦瀚斯倫敦總部拍賣中心現場舉槌上拍，所得收益將作英國國立電影電視學院（NFTS）建立「左岸影業《王冠》」獎學金計劃；其他300件拍品自1月30日至2月8日於網上拍賣，讓戲迷有機會收藏作為紀念。





▲國巨董事長陳泰銘將珍藏多年的葡萄酒委託蘇富比拍賣，首輪拍出史上一周內拍得洋酒及烈酒成交額最高的佳績。（圖／蘇富比提供，以下同）

國際拍賣行的品項跨越多種類別，是不少人挖寶的好去處。國巨董事長陳泰銘近期將珍藏多年的葡萄酒委託蘇富比（Sotheby’s）拍賣，11月底登場的首輪拍賣，吸引香港、台灣、日本、大陸、新加坡、美國收藏家爭相競投，拍出524,266,730元的佳績，創下史上一周內洋酒及烈酒拍賣成交額最高的紀錄。





▲蘇富比舉辦陳泰銘的「淵博卓絕的酒窖臻藏」拍賣，首輪成交總值逾524,266,730元。

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