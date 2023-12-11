民眾受困電梯15分鐘控「被隨便打發」　遠百：溝通誤會

▲板橋大遠百是新北業績最高的百貨，每個周末都吸引大批民眾進店逛街，未料出現電梯受困插曲。（圖／資料照）

記者蔡惠如／綜合報導

有民眾周末至板橋大遠百威秀影城看電影，搭電梯時卻受困10多分鐘，指控百貨方不僅未在第一時間慰問，還要自己前往服務台反應，且再讓他們等上近20分鐘才有人員處理，之後僅提供2人500元禮券「打發」，對此板橋大遠百表示，電梯出現異常在2分鐘內已啟動SOP，因為溝通未到位讓消費者產生誤會，日後會再改進避免同情況發生。

在「爆料公社」上出現消費者貼文，表示周末到板橋大遠百看電影，沒想到搭電梯前往8樓時，在7樓出現電梯震盪並下墜2次，此時電梯內滿載其中還有小孩，受困的15分鐘只有一次有人員通知即將趕到，且在等候過程中電梯下墜情況至少有三次以上，且開門後也沒有任何百貨人員在電梯口安撫跟登記資料。

因電梯事件受困錯過電影，至服務台投訴後「又被晾了30分鐘」，即便賠償了電影票，也浪費了2個小時，最後2人僅拿到500元禮券賠償，看完電影後才收到來電「追加了500元」，整個感覺被隨便打發，處理方式實在是差強人意。

板橋大遠百回應，下午4：44分接獲消費者從電梯內告知故障訊息，在4：46分就啟動SOP並聯絡電梯公司，電梯公司技術人員在4：52就趕抵現場，經查電梯主機板偵測到異常，所以暫時停止運行，並進行復歸，上下移動是在偵測最近的樓層進行梯門開啟，在過程中也持續與電梯內消費者確認狀況。

但因主管依消費者訊息回報，故都站在7樓處等待，且還準備杯水等進行慰問，未料工程人員決定在6樓開啟電梯門，所以才發生主管來不及下樓的情況，因門開啟後消費者便直接離開，所以錯失第一時間慰問的時機，估計電梯民眾受困約11分鐘，該名消費者至服務台反應後，也立即處理換票事宜，且當時以為是「其中一人受困」，所以僅準備1人份的500元禮券賠償，之後也聯繫補上，可能當時服務台人員並未詳細解釋，才導致消費者誤會，對此會再檢討溝通流程。