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聖誕禮物「平價新包」推薦！GU抽繩包男女都愛　H＆M這款根本Prada平替

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實習記者施至真／綜合報導

聖誕節除了送上交換禮物，也要幫自己添購包包配件！今天整理5款實用又百搭的「平價新包款」，從個性Y2K風格、男女通用款到氣質小包通通有，H&M這款單肩包，甚至可以說是Prada三合一手袋的平替款，現在就把他們放進購物車吧。

＃GU 尼龍側邊抽繩包

潮流個性感十足的銀色單品，隨便搭配就能增添時髦、摩登氣息，更是時下流行的Y2K風格中，不可缺少的重要元素！這款尼龍側邊抽繩包，除了特色設計、大容量空間，外層的隔層可放置卡片及小物，以吸睛的銀色、奶油白、抹茶綠及黑色4色為主，無論男女都適合。

▲平價新品包包推薦。（圖／翻攝GU官網）

▲GU 尼龍側邊抽繩包男女都能背。（圖／翻攝GU官網，下同）

＃GU 柔軟尼龍弧形肩包

近年大包時尚正夯，衣櫃裡必須擁有一顆百搭的大肩背包，這款柔軟尼龍弧形肩包除了圓潤的外型設計超百搭之外，內裏加入薄鋪棉填充展現澎澎感，非常符合雲朵包的流行趨勢。

▲平價新品包包推薦。（圖／翻攝GU官網）

＃NET 多色鬆餅格托特包

小廢包搭配一個鬆餅格外型的托特包，絕對能成為穿搭亮點！共有8色可做選擇，不僅輕鬆打造個性潮流風格，內裏還做有隔層、擁有超大空間，一年四季都想背它出門！

▲平價新品包包推薦。（圖／翻攝GU官網）

▲鬆餅格托特包超多色可以選擇。（圖／翻攝NET官網，下同）

＃H&M 單肩包和隨身包

這款可以說是平替版Prada三合一Re-Edition 2005尼龍手袋，除了外層以菱格紋為設計，有些許不同之外，肩帶為寬版長背，還附有迷你圓型零錢包；當然，也能將長背帶卸下，換成短版鏈條，包包立刻變身超夯腋下包！

▲平價新品包包推薦。（圖／翻攝GU官網）

▲H&M單肩包和隨身包，根本平替版Prada三合一Re-Edition 2005尼龍手袋。（圖／翻攝H&M官網，下同）

＃H&M 小肩包

無論是小資上班族還是學生，都能輕鬆駕馭的小肩包，使用亮面皮革製成，表面的極細菱格紋，更能展現包包個性！使用翻蓋設計，配上登山扣和隱形磁扣，即使出國帶上這顆，也十分安全。

▲平價新品包包推薦。（圖／翻攝GU官網）

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關鍵字：

包包, 平價包包, 肩背包, 托特包, 尼龍包, GU, NET, H&M, 平替

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