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6款韓國小眾香水推薦！Tamburins超紅香氣Jennie愛用　NONFICTION必買

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文／美人圈

香水不僅是儀式感的表現、也可以是一個人無形的名片，比起滿大街撞款的香氣，不妨試試看近期韓國超紅的小眾香水！今天帶來韓國香水品牌最熱賣、最推薦的香氣，NONFICTION GENTLE NIGHT是超推的首爾香、Tamburins Jennie香是這款CHAMO，另外還有Pesade、Cosmic Mansion寶藏香水不能錯過！

韓國香水推薦

NONFICTION

推薦香氣：GENTLE NIGHT

來自首爾梨泰院的NONFICTION可以說是近幾年韓國最紅的小眾香氛，主打無性別中性香，系列品項從香水、保養到沐浴用品都有，去除化學成分和防腐劑，融入植萃元素，就算是敏感肌也可以安心入手！其中最受歡迎的香氣就是GENTLE NIGHT，是一款微甜的麂皮絨搭配清冷的雪松木，溫暖的香草和麝香基調是為最中性的一支，完全就是記憶中首爾的香氣。

▲小眾香水 。（圖／翻攝自IG）

▲Nonfiction是近幾年韓國最紅的小眾香氛。（圖／IG@official.nonfiction）

Tamburins

推薦香氣：CHAMO

韓國近幾年最紅的小眾香水品牌絕對是Tamburins！品牌本身是Gentle Monster旗下子公司，不管是在店裝或產品設計都走在審美上，每一間店都像是藝術品展演空間一樣，讓人燒到體無完膚！品牌系列相當多元，從貝殼香氛護手霜、沐浴用品到古體香膏都非常熱賣，而香水系列中最受歡迎的味道就是這款CHAMO，以洋甘菊配上細膩的木調和麝香，是一款帶著點寶寶香的木質香氣，也是Jennie推薦過的款式！

▲小眾香水 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie推薦的CHAMO香水款式。（圖／IG@tamburinsofficial）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pesade

推薦香氣：The New Error

Pesade是2022年才創立的韓國小眾香水品牌，品牌創立意念為看待和感受一切美麗事物的態度，目前僅推出三款香水，但馬上成為近期最熱門的香水品牌之一！Mid Mountain交織花香與廣藿香，隨後的木香讓香調更偏沉穩，The New Error就像點了杯蘭姆酒的微醺香，在甜美的果香中添入雪松、胡椒辛香，是款較中性的香氣，而In Hindsight透過麝香與玫瑰層層堆疊，是一款優雅又知性的質感香氣。

▲小眾香水 。（圖／翻攝自IG）

▲Pesade於2022年才創立。（圖／IG@pesade_official）

GRANHAND

推薦香氣：SUSIE SALMON

GRANHAND主打使用天然成分的手工製香水，而且可以在瓶身上客製化姓名標籤等，在韓國很受年輕人喜愛。GRANHAND的香水因為來源自天然成分，香氣清心、對肌膚也較低刺激，其中最受歡迎的香氣就是SUSIE SALMON，以清爽的檸檬、柑橘果香開場，中調進入茉莉、玫瑰、小蒼蘭的白花香氣，以檀香、琥珀和白麝香結尾，是一款不挑人的清新香氣。

▲小眾香水 。（圖／翻攝自IG）

▲GRANHAND手工製香水在韓國很受年輕人喜愛。（圖／IG@granhand_official）

Cosmic Mansion

推薦香氣：NO.7 GARDEN RAIN

來自韓國梨泰院的香氛品牌Cosmic Mansion以大自然為啟發，除了香水之外，也推出香氛蠟燭、擴香、洗手乳等品項，來自純天然的香氣更加療癒舒心。其中最推薦的就是NO.7 GARDEN RAIN，以登場的白玫瑰與蘋果花帶出溫柔的睡蓮，柔和的白花香氣最後又融入香根草及白茶，彷彿在雨後的花園中漫步，是一款帶點微濕的青草味花香。

▲小眾香水 。（圖／翻攝自IG）

▲來自韓國梨泰院的香氛品牌Cosmic Mansion。（圖／IG@cosmicmansion）

SW19

推薦香氣：3pm

SW19也是討論度頗高的香氛品牌，品牌靈感來自英國Wimbledon的森林，而「SW19」也正是Wimbledon郵政編碼！目前共有5款香水，特別的是香水皆以一天之中的不同時間來命名，像是6am、Noon、3pm、9pm及Midnight等，其中以3pm最受歡迎，融合花香與柑橘調、像是陽光灑落的午後森林，清新溫暖的香氣連安孝燮也愛用！

▲小眾香水 。（圖／翻攝自IG）

▲SW19討論度頗高。（圖／IG@sw19_official）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 韓國, 香水, 小眾香水

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