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趙岱新晉升漂亮媽咪保養瘦身秘訣公開　60→49kg只戒1食物

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文／美人圈

周興哲與老婆趙岱新日前喜迎第一個孩子，夫妻倆也興奮於IG曬出寶寶肉嘟嘟的側顏，瞬間融化一票粉絲的心！值得一提的是，剛升格新手媽咪的趙岱新不論產前、產後狀態都超好，氣色紅潤、身形纖細完美，而她也自曝曾因太愛吃甜食爆肥至60公斤，但透過獨門瘦身秘訣才能夠一直維持現在的苗條體態。至於肌膚保養，趙岱新則是找到了命定養膚方式才能擁有嫩白發光肌，可見愛美的她背後真的下足功夫啊！今番編輯也整理出趙岱新的「保養瘦身秘訣」，一起來看看吧。

▲趙岱新 。（圖／翻攝自IG）

▲周興哲與老婆趙岱新正式晉升新手爸媽！（圖／IG@daciexchao，下同）

▲趙岱新 。（圖／翻攝自IG）

▲趙岱新孕期身材也絲毫沒走樣，臉部還很有光澤，整個人散發出辣媽的自信氣場。

周興哲老婆趙岱新瘦身秘訣

1：早晨喝無糖豆漿

趙岱新喜歡在餐前來上一杯「無糖豆漿」，不僅熱量低、更含有豐富的蛋白質、礦物質鈣、鐵等營養成分，同時小小一杯就能增添飽足感，輕鬆養出小鳥胃，對於正在減重的人士特別友好。此外，豆漿還有抗老美顏、維持肌膚健康的功效，建議最佳飲用時間為早餐、晚餐前，以及運動後30分鐘至1小時內，才能快速有效吸收，也不容易造成脹氣！

▲趙岱新 。（圖／翻攝自IG）

2：全麥取代澱粉

胖到60公斤的趙岱新為了瘦身，也更加嚴格檢視自己的飲食習慣，她發現不少含糖飲料、加工品、高油炸食物都含有精緻澱粉，即使認真運動也很難瘦下來，因此她決定減少攝取，平時盡量改以全麥食物代替澱粉類產品，像是：不過度加工的「全麥麵包」、單純的原型食物「燕麥」，再搭配飲用無糖豆漿就能獲得全面的營養，同時有助減重，堅持兩年下來趙岱新直接減去11公斤瘦到現在的49公斤！

▲趙岱新 。（圖／翻攝自IG）

3：自創懶人減肥食譜

趙岱新除了減少攝取精緻澱粉，更自創了一套懶人減肥食譜，學起來能幫助有效減重。

早餐：早晨先吃地瓜或薏仁湯，薏仁可以調節免疫系統、美白除斑，地瓜則富含膳食纖維有助消化、排除毒素，且能消水腫。

午餐：清燙雞肉搭配水煮蛋，並以少量胡麻醬調味。另外再配上蔬菜或菇類，以利攝取均衡的營養。

晚餐：晚餐食量比較小，因此多以無糖優格搭配燕麥、水果，肚子餓的話再食用奇異果或番石榴充飢。

▲趙岱新 。（圖／翻攝自IG）

4：打高爾夫、游泳

趙岱新能養出零贅肉好身材和鉛筆腿不僅是靠飲食管理，私下的她也與老公周興哲迷上打高爾夫球！高爾夫球運動可以說是輕輕揮一竿就帶動全身肌肉出力，徹底鍛鍊到核心肌群，且根據研究顯示，平時一場持續約4小時左右的18洞高爾夫球比賽，期間大約會走8公里路程，平均每小時就會耗掉375大卡左右，整體熱量消耗十分可觀，難怪趙岱新會為之著迷。當然，游泳同樣也屬於高燃脂運動，對於瘦手臂和瘦腿效果顯著，非常適合瘦身！

▲趙岱新 。（圖／翻攝自IG）

周興哲老婆趙岱新保養秘訣

1：上鏡頭前喝薏仁、紅豆水消水腫

過去曾任職主播的趙岱新擁有豐富的上鏡經驗，她推薦女孩可以在重要日子前多喝紅豆水和薏仁水！紅豆水有助消除臉部浮腫感，且當中富含的鐵質也能補血，生理期來可以緩和蒼白的臉色。而富含B群的薏仁水則適合肌膚乾燥、長粉刺的人，久了膚質就會跟著變透亮。

▲趙岱新 。（圖／翻攝自IG）

2：注重保濕

趙岱新天生膚質屬於乾性，因此私下為了避免臉部乾燥脫皮，除了著重日常防曬隔離外，她也會特別加強保濕，尤其是精華液跟乳霜的步驟，最後再使用家用美容儀器加強保養，來確保肌膚吸飽足夠的水分，養出健康水光肌。

▲趙岱新 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 趙岱新, 瘦身, 保養

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