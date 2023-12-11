「燕麥奶色」行李箱質感回歸！出國旅行帶它好裝又時尚

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

年末擁有許多值得慶祝的節日，像是聖誕節、跨年一直到過年，很多人開始都有出遊的計畫，當然也有不少安排出國的機會，挑一個美美的行李箱絕對是必要，以下就盤點多款厲害的行李箱款，一定要時髦出遊。

＃LOJEL CUBO FIT V5，29.5吋、售價12420元

在1月才會正式開賣的CUBO FIT V5繼承品牌滿滿的日系靈魂，推出比較窄長的款式，特別適合喜歡自助旅行的人，扁長的箱型對於空間不大的狀況下，也可以輕鬆打開，超可愛的嫩粉色、大地灰、象牙白，1：9開箱設計相當方便收納，使用新型非水解TPU材料延緩手把氧化與脆化的問題，延長使用時間。

＃CROWN BOXY 雙前開框架拉桿箱，28吋、售價7,904元

「CP值最高」的CROWN總是以親民價格擄獲粉絲心，這次BOXY系列的燕麥奶色、薄荷綠又重出江湖，超美的莫蘭迪色調製造出出國旅行的時尚感，1：9開蓋比例也讓取物更方便，直立45度角拉開，不必放倒行李箱就能快速取物，配備美國SJ.TOBOL雙靜音輪，每個細節都不馬虎。

＃CROWN DOPPIO 前開箱，25吋、售價9880元

出自CROWN的最新款式DOPPIO，總共推出咖啡拿鐵、橄欖綠與黑色的單品，是耐髒又穩操的好選擇，既可以雙開蓋設計，也可以前開或是對半開，尤其是前開的地方可以收納電腦，最是適合商務人士使用，打造多層次的收納空間。