默默熱賣超過10年！「開架美妝寶藏」盤點、跟著買不出錯

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝開架市場競爭激烈，不但品牌經常推陳出新各種產品，新興品牌也雨後春筍般的加入市場，在這麼多眼花撩亂的開架產品中，能屹立不搖熱賣超過十年的產品有哪些？趕快手刀加入自己的購買清單吧！

#熱賣20年 專科 超微米潔顏乳

有日本國民潔顏乳的美稱，其紮實豐盈的綿密泡泡與潔淨力讓產品自上市以來累積銷售超過3億支！今年專科超微米潔顏乳全新升級微米養肌泡泡，不僅更加細緻濃密，還添加10種保養成分，潔淨同時保養，帶來清新潤亮洗顏感受。

#熱賣18年 fino 高效滲透護髮膜(升級版)

靠著口耳相傳的好口碑，fino高效滲透護髮膜達成每6秒售出一罐佳績，升級版的fino高效滲透護髮膜使用全新研發的精準修護科技，將美容精華微形化，針對細微損傷集中修護，讓乾燥髮重獲新生。

#熱賣17年 思波綺 瞬亮潤澤洗髮乳(升級版)

思波綺以山茶花作為品牌象徵、嚴選山茶花精油作為保濕豔澤有效成分，並透過與多位當紅日本女星代言合作的一字排開氣勢視覺深入人心。最新一代的瞬亮潤澤洗髮乳採用黃金雙重修護科技，能透過髮絲損傷偵測修護技術主動偵測頭髮的損傷部位，再以黃金修護成分：頂級山茶花精油、蜂王漿、大豆蛋白質等美容精華補充髮芯需要的養分。

#熱賣15年 uno 新炭洗顏

日本第一男性保養品牌uno炭洗顏從第一代開始，優秀的起泡能力與控油潔淨能力讓眾多男性驚為天人，近年隨著男性保養意識抬頭，更是在台灣男性專用洗顏市場拿下熱銷佳績，其添加淨油炭粉的超濃密泡沫，能將阻塞毛孔的老舊角質髒污徹底洗淨。

#熱賣13年 專科水潤保濕化妝水

陪伴大家走過學生時期的專科化妝水，多年來不斷進化改良，最新一代專科水潤保濕化妝水，在質地、保濕度、溫和成分上都更貼近台灣人的肌膚需求，富含天然萃取保濕成分，且無酒精、無香料、無色素，溫和低刺激，敏弱肌使用也安心。