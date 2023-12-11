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精緻眼妝受青睞！2023藥妝通路「眼妝熱賣排行榜」公開

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▲▼2023藥妝通路「眼妝熱賣排行榜」公開 。（圖／品牌提供）

▲大地色眼妝人氣不敗。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

年末腳步接近，不少朋友聚會或是PARTY，畫一個精緻的眼妝絕對是加分題，還不知道怎麼下手，不妨參考藥妝通路2023年度眼妝熱銷排行榜，看看哪個夯品上榜了！

比起厚重的眼妝，女生開始更重視眼妝的精緻度，根據屈臣氏的觀察發現，纖長型睫毛膏銷量更勝濃密型，而眼妝熱銷色系則是為低飽和裸玫瑰色和大地色眼盤佔據榜首，另外眼下臥蠶畫法也持續發燒中。

#睫毛膏類

第1名  媚比琳 飛天翹防水睫毛膏 黑色

▲▼2023藥妝通路「眼妝熱賣排行榜」公開 。（圖／品牌提供）

首創獨特雙面180°睫毛梳子扇形刷頭，從根部拉提塑造根根分明效果，刷出放射狀如開花般纖長捲翹，以及彷彿接睫毛般的自然毛流。

第2名  1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏 EX 黑

▲▼2023藥妝通路「眼妝熱賣排行榜」公開 。（圖／品牌提供）

筆直纖型刷頭能完美貼合眼型，搭配無重力超長纖維刷出根根分明的激長睫毛；新升級輕盈防水配方，輕鬆打造零糾結的定格捲翹睫毛。

第3名  KISSME花漾美姬 細睫控360°零死角睫毛膏 01黑

▲▼2023藥妝通路「眼妝熱賣排行榜」公開 。（圖／品牌提供）

榜上有名的細緻睫毛膏代表，不僅今年全新升級更擠進熱銷前三名，3.9mm的三角極細刷頭，連短睫毛和下睫毛都能刷出自然纖翹感，360°所有細節根根完美，打造天生自然美睫。

#眼影類

第1名  1028 飛我莫屬限量眼彩盤 朱古力


▲▼2023藥妝通路「眼妝熱賣排行榜」公開 。（圖／品牌提供）

以奶油朱古力色調為基底，融入燕麥榛果、特濃松果、皇家伯爵茶調製，9色混搭出可鹽可甜的不同風格。

第2名  heme 六色眼影盤 - 雪莓


▲▼2023藥妝通路「眼妝熱賣排行榜」公開 。（圖／品牌提供）

以淺粉色系的草莓雪酪為概念，營造清冷仙氣的妝感，草莓奶昔冰加上野莓與巧克力增加層次，最後搭配酸甜優格，享受下午茶時光嘴裡飄出甜蜜爽口的滋味。

第3名  EXCEL 裸色深邃眼影 - 03時尚暖棕

▲▼2023藥妝通路「眼妝熱賣排行榜」公開 。（圖／品牌提供）

質地柔軟延展性佳，細緻濕潤的粉體，彷彿一抹即融入眼肌般，服貼不飛粉，細閃珠光打造成熟溫柔的光澤感。

關鍵字：

眼妝, 睫毛膏, 眼影, 排行榜

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