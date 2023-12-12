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容易變窮的3個隱藏心態！省錢就覺得虧待自己、小錢不斷花都是禁忌

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

現在通貨膨脹，加上薪水都不漲價的情況下，不少人都是叫苦連天，覺得自己的收入負擔生活很辛苦，甚至乾脆擺爛過生活，但越是放手不給自己規劃，未來沒有工作能力的時候，真的會叫天天不應、叫地地不靈，所以提前做好準備，會是更好的選擇，以下就盤點3個漏財心態，心理素質穩了，才有賺大錢的機會。

▲存錢,省錢,賺錢。（圖／達志示意圖）

1.覺得省錢就是委屈

不少人會想要犒賞自己的辛苦，吃好的、喝好的，或是買買小禮物，只要沒有消費就覺得是委屈了自己，好像沒有讓自己的辛苦適得其所，甚至有些人對於省錢這件事情覺得丟臉、羞恥，沒有花錢在投資自己就比不上朋友，但其實這些都是心理作祟，不用去考慮別人，應該多為自己的未來考慮。

▲存錢,省錢,賺錢。（圖／達志示意圖）

2.覺得省小錢沒用

許多人都有種心態，就是認為自己買不了房子、車子，那就不需要省20幾塊的奶茶，但其實每一筆大錢都是小小的小錢累積而來，沒有省下多個20塊，哪裡會有幾千萬上手，所以千萬不要覺得省小錢有什麼「非必要」，只有累積越來越多，才能有大筆的資本可以擁有，當然幾千塊的預算也是要好好思考，需要花的時候才花。

▲存錢,省錢,賺錢。（圖／達志示意圖）

3.收入提高、消費升級

你可能都有這種印象，就是學生時代可能一個月餐飲費1萬元就夠，但長大之後，每個月3、4萬也是吃到見底，甚至會有很多虛榮心的消費，比如：以前開架就可以用的保養品，現在都要上專櫃才覺得好，但其實有些東西自己也很清楚到底是需要還是想要，平替款有時候也是不錯的選擇，一切都是由心決定。

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關鍵字：

存錢, 省錢, 賺錢

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