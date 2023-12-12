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168減肥沒效？營養師曝「斷食法6關鍵」要注意：飲品要選對

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▲▼ 營養師提醒斷食法6個注意事項。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師提醒執行斷食法時有些細節要注意，正確應用才有效果。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

輕斷食法可說是現在最流行、最多人在使用的減肥方式，從許多明星名人愛用的「168」到1410、52斷食法等都有其愛好者，但知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就提醒，斷食法不只是餓肚子，做錯可能無效還傷身，正確應用才有效果！他就針對最常見的3大斷食法一一解析操作方式，並提醒，執行斷食法時需要注意的6大關鍵，快來看看你做對了沒。

▲▼ 營養師提醒斷食法6個注意事項。（圖／示意圖／達志影像）

首先蕭瑋霖就分享斷食法對減肥的幫助，當斷食14小時以上，血糖下降、生糖素分泌，會使肝醣消耗、脂肪組織分解、酮體生成，因此斷食期間身體可以利用脂肪作為能量來源，達到減脂效果。他也舉例常見的斷食法有以下3種分類，可依個人生活型態或習慣，挑選適合自己的來執行。

＃整日斷食法

一天正常吃、一天斷食日交錯進行，斷食日的熱量攝取限制在500大卡。蕭瑋霖也提供斷食日500大卡的飲食搭配範例，比如可以以一個御飯糰（200Kcal）＋低糖高纖豆漿（212Kcal）＋香蕉一根（106Kcal），或是肉燥飯半碗（200Kcal）＋炒青菜100g（100Kcal）＋茶葉蛋2顆（150Kcal）＋蘋果1顆（60Kcal）。

＃隔日斷食法

隔一到兩日再實施斷食，像是「52斷食法」為代表，一周七天中斷食兩天，而斷食日熱量攝取限制在500大卡，其餘時間正常飲食即可。

＃每日斷食法

像是最出名的168斷食法、1410或204斷食法都是每日執行的斷食法，以168斷食法為例，一天24小時中斷食16個小時，在8小時進食時間內分配該日三餐。

▲▼ 營養師提醒斷食法6個注意事項。（圖／示意圖／達志影像）

蕭瑋霖提醒，斷食不等於絕食，在可以吃東西的期間內，一定要攝取充足營養素，且執行斷食法時，還要注意以下6個關鍵。

1.進食期間要均衡飲食。

2.斷食期間只能喝無熱量飲品。

3.睡眠品質可能變差，作息要更注意。

▲▼ 營養師提醒斷食法6個注意事項。（圖／示意圖／達志影像）

4.重量訓練＋充足蛋白質攝取，避免肌肉流失。

5.若有暈眩，可能是低血鈉，可含一點鹽巴。

6.有代謝相關疾病或是對自身狀況不了解的人，不要輕易嘗試，最好是經過營養師或醫師確認、指示再執行。

最後蕭瑋霖也提醒，雖然斷食法真的很流行、操作也方便，但並不是唯一控制體重的方法，若不了解自己身體狀況，還是不要隨意嘗試，均衡飲食才是王道。

關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 斷食, 輕斷食, 間歇性斷食, 168斷食, 52斷食, 關鍵, 注意事項, 營養師

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