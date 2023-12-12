fb ig video ETtoday search mobile

清潔養出好肌膚！最強潔顏盤點　讓保養事半功倍

>

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲做好清潔是保養的第一步。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

近期日夜溫差變化大，再加上空氣髒污、化粧品殘留堆積，都容易讓肌膚狀態不穩定，一不小心粗糙暗沉、粗大毛孔，甚至是痘痘粉刺通通浮現在臉上，這時候想要好好調理肌膚，清潔是最關鍵的第一步，讓《ET FASHION》帶你逛洗臉話題新品。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲肌研 極潤健康深層清潔調理洗面乳，100g，260元。

今年冬季推出全新包裝，運用肌膚調理成分-甘草酸二鉀及4重和漢植萃，並添加保濕成分，能在清潔階段就深入毛孔清除老廢角質及深層髒汙，讓洗後臉部不乾澀。

▲▼潔顏盤點。（圖／品牌提供）

▲DR.CINK 花蜜酵母賦活緊緻潔顏蜜，200ml，990元。

內含極高的86%淨膚保養肌蜜，包含30%液態胺基酸以及56%蜜露植萃精華，訴求將臉真正洗乾淨，建立健康良好微環境，能讓後續的保養事半功倍。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲ORBIS 極光悠煥妍潔面乳，120g，750元。

洗後肌膚保有水嫩感，以豐富綿密泡泡包覆堆積的老廢角質，使肌膚柔軟，幫助後續保養更好吸收，是一款適合天天使用的溫和煥膚潔面乳。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供

▲uno 新淨洗顏，130g，150元。

添加雙重植物性磨砂成分的濃密泡沫，深入清潔毛孔髒污與黑頭、去除粗糙角質，洗後瞬間感受緊緻清涼。

關鍵字：

洗臉, 潔顏, 盤點

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

台北寶可夢中心排隊光速退燒　網友點名3原因

台北寶可夢中心排隊光速退燒　網友點名3原因

「不能接受另一半有異性好友」星座Top 3 ！　第一名愛吃醋又有感情潔癖

「不能接受另一半有異性好友」星座Top 3 ！　第一名愛吃醋又有感情潔癖

第一眼看到荷包蛋還是叉子？測試你的情商高還是智商好

第一眼看到荷包蛋還是叉子？測試你的情商高還是智商好

最容易晚婚星座女Top 3 ！第一名對另一半要求極高　年紀大更有魅力　 LV免費貼圖快下載！從聖誕用到過年　DIOR法式插畫更時髦 最近頭髮掉很多？營養師：多補充海鮮、蛋黃、讓你遠離落髮危機 喝咖啡減重「份量是關鍵」　一類人怎麼喝都沒用 2023最強陸劇《蓮花樓》網推爆！10金句：既是故人，便讓他留在故事裡 「每件事都該公平」是錯誤想法　5種成功人士會避免的思考 清潔做錯小心黑頭一堆！皮膚科醫師教「正確洗臉」8大關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面