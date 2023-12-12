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清潔養出好肌膚！最強潔顏盤點　讓保養事半功倍

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▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲做好清潔是保養的第一步。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

近期日夜溫差變化大，再加上空氣髒污、化粧品殘留堆積，都容易讓肌膚狀態不穩定，一不小心粗糙暗沉、粗大毛孔，甚至是痘痘粉刺通通浮現在臉上，這時候想要好好調理肌膚，清潔是最關鍵的第一步，讓《ET FASHION》帶你逛洗臉話題新品。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲肌研 極潤健康深層清潔調理洗面乳，100g，260元。

今年冬季推出全新包裝，運用肌膚調理成分-甘草酸二鉀及4重和漢植萃，並添加保濕成分，能在清潔階段就深入毛孔清除老廢角質及深層髒汙，讓洗後臉部不乾澀。

▲▼潔顏盤點。（圖／品牌提供）

▲DR.CINK 花蜜酵母賦活緊緻潔顏蜜，200ml，990元。

內含極高的86%淨膚保養肌蜜，包含30%液態胺基酸以及56%蜜露植萃精華，訴求將臉真正洗乾淨，建立健康良好微環境，能讓後續的保養事半功倍。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲ORBIS 極光悠煥妍潔面乳，120g，750元。

洗後肌膚保有水嫩感，以豐富綿密泡泡包覆堆積的老廢角質，使肌膚柔軟，幫助後續保養更好吸收，是一款適合天天使用的溫和煥膚潔面乳。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供

▲uno 新淨洗顏，130g，150元。

添加雙重植物性磨砂成分的濃密泡沫，深入清潔毛孔髒污與黑頭、去除粗糙角質，洗後瞬間感受緊緻清涼。

關鍵字：

洗臉, 潔顏, 盤點

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