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最容易晚婚星座女Top 3 ！第一名對另一半要求極高　年紀大更有魅力　

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▲▼ 星座 。（圖／翻攝自TVN IG）

▲最容易晚婚星座女Top 3 。（圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／台北報導

現代人普遍晚婚，追求幸福的節奏也都不一樣，不少人年紀越大越有自己獨特的魅力，甚至適合晚一點遇到真愛，從星座角度來看，以下「最容易晚婚星座女Top 3 」，看看妳上榜了沒？

Top 3 處女座 

處女座適合晚婚，當愛情與麵包放在一起時，總是絕對二話不說選擇事業，處女認為與其有個可靠的伴侶，還不如先將工作和金錢抓緊，至於等到過了30歲才發現，自己身邊能步入下一階段的人實在少之又少，而且自身眼光也高，不想將就愛情，謹慎才是她們的本色。

Top 2 摩羯座

摩羯座女生很理智且知道自己想要的是什麼，所以出現一些愛耍花招的對象，是絕對騙不了摩羯的，她們總是習慣用一種高高在上的態度去看待周圍的人，比方到了新的環境，摩羯才不願意開口認識陌生人，而是等待對方來挖掘自己，但是隨著年紀大了，吸引力再也不能當成武器，鑽牛角尖的生活方式完全找不到出口。

Top 1 水瓶座

水瓶座是年紀越大越散發魅力的星座，他們不輕易敞開心胸與外人交流，心甘情願把自己的心囚禁起來，造就了她們獨立自主的態度，總是認為結婚不是什麼解藥，但不得不承認內心還是期望那個對的人能夠出現，於是有心動對象來臨時，水瓶卻又用佛系的態度面對，一點也不主動抓住機會，錯過只能一等再等了。

關鍵字：

運勢, 星座, 水瓶座, 摩羯座, 處女座

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