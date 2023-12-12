fb ig video ETtoday search mobile

智慧金句必收！蔡康永：人生最重要的不是快樂，而是平靜

>

▲▼蔡康永金句。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

▲蔡康永的智慧金句總是發人深省。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

記者曾怡嘉／綜合報導

有時候有點迷茫時，很需要一個人或是某句話來點醒自己，而蔡康永的智慧金句，總以淺顯易懂的文字為人指點方向，那些你以為卡住且讓人動彈不得的煩惱，其實也沒什麼大不了。

＃你不能一邊抱怨你怎麼活在泥沼中，然後一邊不把腳拔出來

你不能一邊抱怨你怎麼活在泥沼中，然後一邊不把腳拔出來，那把腳拔出來一定就會引起泥漿四射，且要花費力氣，然後會搞髒別的東西，可是你得這樣做，要不然你的生活不會有改變。

＃人際關係是在受傷中摸索出來的

人際關係是在受傷中摸索出來的，而不應該追求一個不受傷的人際關係，和別人有衝突，你吃不吃得消，得要發生衝突後才知道，如果你害怕，就永遠不和人起衝突，你就不知道自己吃不吃得消，有時候對人家說不，當然會承擔一些後座力，可是你同時也會發現原來不過如此。

＃不要把喜歡當作至高無上的標準

不要把喜歡當作至高無上的標準，喜歡有那麼重要嗎？喜歡只是人際關係中的一種而已，當你覺得這個世界不喜歡你、 當我們被人討厭的時候，我們要有勇氣承擔住。

＃人生最重要的不是快樂而是平靜

人生最重要的不是快樂，而是平靜，所以你如果祈求一個每天快樂的人生，這樣的人生是無法過下去的，人生如果希望每一秒都快樂，那麼這個快樂是沒有意義的。

＃你知道你能掌握自己時，你會生活得更有重點

我們要和自己抬槓，要不然我們會找不到自己，當你知道你只能夠掌握自己的時候，你會生活有重點得多，就不會再漫無目的地去期望別人來滿足我們。

關鍵字：

蔡康永, 金句, 智慧

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

容易變窮的3個隱藏心態！省錢就覺得虧待自己、小錢不斷花都是禁忌

容易變窮的3個隱藏心態！省錢就覺得虧待自己、小錢不斷花都是禁忌

法國精品聖誕髮飾3,000元入手　母女交換戴歡樂過節

法國精品聖誕髮飾3,000元入手　母女交換戴歡樂過節

水果要飯前吃？營養師曝「6類人最佳吃法」：1情況不能空腹吃

水果要飯前吃？營養師曝「6類人最佳吃法」：1情況不能空腹吃

精緻眼妝受青睞！2023藥妝通路「眼妝熱賣排行榜」公開 唐吉訶德必買推薦！日本直送蘋果裝到飽、大容量神級化妝水300元有找 智慧金句必收！蔡康永：人生最重要的不是快樂，而是平靜 清潔養出好肌膚！最強潔顏盤點　讓保養事半功倍 台北中山區10家必逛服飾店！韓系、日系超好買　每種女孩風格全都有 容易愛上渣女的三大星座男！TOP 1自尊心太強不能輸　愛上錯的人還要撐下去 申惠善、池昌旭《歡迎回到三達里》CP感爆棚！加碼3對「韓劇情侶」超吸粉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面