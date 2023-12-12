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《與惡魔有約》金裕貞私服太圈粉！短裙洩漏小性感、小男孩風格甜又帥

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實習記者施至真／綜合報導

由金裕貞、宋江主演的Netflix浪漫奇幻韓劇《與惡魔有約》，開播後話題不斷，除了魅力男神宋江，金裕貞也以霸道女總裁收服一票粉絲，除了演技備受肯定，私服造型多變的她，以時尚氣質與穿搭魅力，使好感度直線飆升！除了千金感穿搭外，金裕貞偶爾也會小露香肩、長腿，或以甜帥小男孩風格出鏡，超反差模樣，讓她不論戲裡戲外都超圈粉。

＃時尚美拉德風格不錯過

金裕貞以同色系搭出層次感的「One Tone搭配法」，跟上今年秋冬最流行的美拉德配色，並利用修飾身形的挺版A字裙，展示迷人腰線、纖長美腿，搭上淡妝與雙邊辮，特別甜美可人。

另外，金裕貞也以全身雪白的One Tone穿搭，配上美拉德色系包包，以不同包款，穿出不同風格，造型多變且十分亮眼，讓粉絲對她一眼傾心！

▲金裕貞穿搭。（圖／翻攝IG@you_r_love）

▲金裕貞以全身雪白的One Tone，配上美拉德色系包包。（圖／翻攝IG@you_r_love，下同）

＃小男孩風格甜又帥

除了同色系穿搭外，金裕貞也會穿上簡潔寬鬆的吊帶褲，搭配稍微大尺寸的上衣，使她獨特甜美的氣質與俏皮男孩感巧妙融合。而直筒褲則是百搭單品，無論配上Oversize上衣、短版上衣都適合。

▲金裕貞穿搭。（圖／翻攝IG@you_r_love）

▲金裕貞穿上寬鬆的連身褲，慵懶隨興。

▲金裕貞穿搭。（圖／翻攝IG@you_r_love）

▲寬鬆直筒褲，無論搭配Oversize上衣、短版上衣都適合。

另外，金裕貞也能輕鬆駕馭起中性的棒球外套，穿起來俐落、帥氣，時髦度破表。這回下身搭配微緊身的牛仔褲，即使上身寬鬆，下身仍能展示纖細曲線。

＃小性感更撩心

雖然金裕貞不是火辣性感人設的女星，有時還是會在穿搭中藏一點小心機，像是小露香肩、大挖背穿搭等纏繞線條與挖空設計，或穿上長靴露出長腿，似露非露更讓人心動，也讓她無須刻意都能製造些小性感。

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關鍵字：

與惡魔有約, 金裕貞, 私服, 穿搭, 美拉德, 小男孩風, 千金風格

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