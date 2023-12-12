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凱特王妃么兒被大隻金剛吸住　小王子、小公主化身志工做慈善

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▲▼凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲攝影師Will Warr捕捉凱特王妃帶著3個兒女到慈善組織The Baby Bank整理聖誕禮物的模樣。（圖／翻攝willwarr IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國王室成員的公務多與慈善活動相關，人氣很高的凱特王妃深知言教、身教的重要性，日前帶著3個兒女到距離住家不遠的溫莎嬰兒銀行（Baby Bank），與志工一起整理來自英國各地的善心物資，為所需兒童準備適合的衣物與玩具作為聖誕禮物，5歲的么兒路易王子忍不住玩心，拿起一個金剛公仔露出驚訝表情說：「這個好大隻喔！」

▲▼凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲路易王子（上）拿起金剛公仔忍不住多看幾眼，夏綠蒂公主也認真看著玩具，喬治王子則幫忙搬物品。（圖／翻攝willwarr IG）

威爾斯王儲威廉與凱特王妃的官方IG帳號曝光母子一同做公益的影片，只見凱特王妃駕著自家車載著幾箱捐贈物資，動員10歲的喬治王子、8歲的夏綠蒂公主、5歲的路易王子一起動手整理送給小朋友的聖誕禮物，她向3個兒女說：「今晚你們是志工。」嬰兒銀行工作人員則請3位小志工，依他們的喜好為同齡的小朋友選禮物。

5歲的路易王子與8歲的夏綠蒂公主畢竟年紀小，見到吸睛的玩具忍不住多看幾眼，夏綠蒂拿到小baby的包屁衣時露出驚喜表情，而喬治王子則有大哥哥風範，認真摺著衣物、幫忙搬運成袋衣物與玩具，有網友直說他將來肯定像老爸威廉一樣是「少女殺手」。
 

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關鍵字：

凱特王妃, 喬治王子, 夏綠蒂公主, 路易王子

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