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麥當勞聯名鞋「Fry Guy」有趣味大眼睛　Nike限量《旺卡》Dunk超想要

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實習記者施至真／綜合報導

美國饒舌歌手兼喜劇演員Kerwin Frost再度與麥當勞攜手，迎來全新聯名拖鞋「Fry Guy」。整雙鞋以深藍色為基礎，搭配超萌大眼、粗眉毛，以及金黃色的麥當勞「M」字logo，實在太吸睛！鞋控也別錯過Nike為電影《旺卡Wonka》限量特製的Dunk Low以及Converse的聯名鞋。

美國饒舌歌手兼喜劇演員Kerwin Frost，繼上月底宣布推出Kerwin Frost Box後，這回再度與麥當勞合作，迎來全新的「Fry Guy」聯名拖鞋。以麥當勞1984年廣告影片中的同名角色Fry Guy為靈感，打造一雙吸睛度爆表的厚底拖鞋，整雙鞋以深藍色為基礎，鞋身凹凸的紋理設計，彷彿是Fry Guy身上毛茸茸的毛，再搭配趣味大眼、粗眉毛，製造出超萌表情，鞋跟處再壓印金黃色的麥當勞「M」字logo，光看照片就讓少女心噴發！

▲麥當勞x Kerwin Frost聯名鞋。（圖／翻攝kerwinfrost網站）

▲麥當勞ＸKerwin Frost聯名鞋。（圖／翻攝kerwinfrost網站，下同）

就連鞋盒設計也不馬虎，同樣以Fry Guy角色外觀為設計，畫上大眼及眉毛，側邊則有兩方品牌聯名標籤，細節看得到。本系列聯名鞋已經在12月11日開賣，售價為USD$119.99（約台幣3,778元），並迅速售罄，想購入的人只能敲碗補貨了。

▲麥當勞x Kerwin Frost聯名鞋。（圖／翻攝kerwinfrost網站）

由提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）主演的歌舞奇幻電影《旺卡Wonka》，以洗腦神曲及搞笑又毒舌台詞，獲不少觀眾好評，而運動品牌Nike也以這部電影為靈感，推出一雙全球限量5雙的「Wonka Dunk」。鞋身以白色為底，再以紫色、酒紅、藍色等色調，在鞋面注入蠟筆手繪感；鞋舌、鞋帶及Swoosh勾勾，則使用酒紅色天鵝絨材質致敬旺卡的西裝。

▲麥當勞x Kerwin Frost聯名鞋。（圖／翻攝kerwinfrost網站）

▲Nike限量Wonka Dunk。（圖／翻攝IG@tchalamet）

儘管Nike的Wonka Dunk不會公開販售，但仍會以贈獎形式抽出得獎者，有興趣的讀者不妨多加留意，當然，想要這款球鞋，絕對是天選之人，就像電影中的小孩，拿到藏有金券的威利旺卡巧克力一樣。

喜歡旺卡的朋友還是有機會穿上聯名鞋！Converse這回與《旺卡Wonka》推出聯名系列，以經典的Chuck 70鞋款作為設計，融入深淺不同的咖啡色，作為巧克力漩渦的靈感，而橘綠撞色及酒紅色鞋款，則是以迷你工廠員工及旺卡身上的西裝為設計靈感，粉絲們必須手刀購買。

▲麥當勞x Kerwin Frost聯名鞋。（圖／翻攝kerwinfrost網站）

▲Converse與《旺卡Wonka》推出聯名系列。（圖／翻攝IG@converse_tw）

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關鍵字：

麥當勞, KerwinFrost, 聯名鞋, fryguy, nike, dunk, 旺卡

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