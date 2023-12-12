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周杰倫當時尚大咖　套瀟灑綠裝擒Dior代言

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▲▼周杰倫 。（圖／公關照）

▲Dior宣布周杰倫成為Dior時裝與Kim Jones系列的全球品牌代言人。（圖／Dior提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

身兼歌手、創作人、導演與演員等多重身分的天王周杰倫，與藝術界、時尚圈也有密切交流，每回合作總引起粉絲高度關注，最新消息是他擒下法國時尚精品品牌Dior時裝與Kim Jones系列全球品牌代言人頭銜，未來雙方會激盪出什麼新火花令人期待，可預見的是將來Dior國際大秀，少不了這位華人天王了。

▲▼周杰倫 。（圖／公關照）

▲▼周杰倫 。（圖／公關照）

▲周杰倫與Dior的合作有跡可循，今年5月起多次在演唱會穿Dior服裝。

其實周杰倫與Dior的合作有跡可循，2020年Dior聯手Jordan Brand推出的Dior x Air Jordan 1，時尚度敏銳的他光速入手曬鞋，而今年5月起，他在大陸的5場個人演唱會到上周的泰國演唱會，他都穿著2023早秋男裝、2024早春男裝上陣演出，連為拍賣行佳士得（Christie's）拍攝的宣傳短片裡，也穿著Dior丹寧裝搭配品牌主打的B57鞋款，是他在鏡頭前曝光的最佳選擇。

▲▼周杰倫 。（圖／公關照）

▲周杰倫代言帝舵表，佩戴酒紅色Black Bay碧灣腕錶。（圖／翻攝jaychou IG）

周杰倫的時尚號召力不僅吸引Dior，瑞士名錶帝舵表（TUDOR）也已經與他合作多年，因為品牌的精神宣言為「天生敢為」（Born to Dare），一路勇於挑戰的他完美符合品牌精神，與貝克漢等代言人並列廣告中的最佳主角。

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關鍵字：

周杰倫, Tudor, 帝舵表, Dior

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