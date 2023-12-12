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便秘、宿便好困擾？5種腸道清道夫幫助排空還能瘦

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

現代人蔬菜攝取不多，加上久坐不動，很容易都會有便秘的問題，而腸道其實就像是一個小型的生態圈，擁有滿滿的菌種，很多研究發現，身體出現的部分疾病，都是跟腸道健康有關，以下就盤點多款可以幫助排便的食材，每天定量攝取對身體健康也有好處。

▲排便,便秘,宿便,健康。（圖／達志示意圖）

1.溫水

早上空腹的時候一杯溫水，可以幫助身體整理腸胃，有效促進排泄，同時也可以避免腸道過於刺激，當然每天多喝水也是很有好處，畢竟髒東西排出身體就是需要大量的水分。

2.奇異果

奇異果裡面擁有豐富的膳食纖維，雖然小小一顆，但是維生素含量也是非常豐富，不僅可以幫助養顏美容，更是可以有效改善便秘，同時讓排出更多的身體廢物。

▲排便,便秘,宿便,健康。（圖／達志示意圖）

3.優格

優格裡面擁有很多益生菌，可以幫助腸道蠕動，不僅可以有效排泄，更可以培養腸道好菌，直接養成易瘦體質，長時間食用對身體健康很好，建議早上吃更可以達到排空，但市面上的優格大多糖分高，建議可以挑選無糖的更好，可以避免攝取過多糖分，造成負擔。

4.酪梨

酪梨不單單只有優質脂肪，其實它的膳食纖維含量也很高，每天攝取一顆就可以達到一個人半天需要的膳食纖維攝取量，同時脂肪也可以潤滑腸道，清理宿便。

▲排便,便秘,宿便,健康。（圖／達志示意圖）

5.木耳

木耳含有的是水溶性的纖維，同時擁有清理腸道的能力，而且熱量很低，對於減肥瘦身的人可以說是相當友好的食材，更是有日本女星靠著吃木耳瘦下3公斤，真的很厲害。

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關鍵字：

排便, 便秘, 宿便, 健康

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