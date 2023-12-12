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俄凱薩琳女皇的331克拉藍寶台北現蹤　藏家18億讓藏

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▲▼Diamond Bank 。（圖／公關照）

▲俄羅斯史上在位時間最長的女性君主凱薩琳大帝曾擁有的331 克拉藍寶石，由Diamond Bank引進來台展出。（圖／Diamond Bank提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

擁有M2M（Mine to the Market從礦場到市場）堅強集貨實力的Diamond Bank 鑽石銀行，今起至16日舉辦總值逾30億元的皇室珠寶亞洲巡迴展，震撼全場的是重達 331 克拉的傳奇性藍寶石「Catherine the Great」，曾是18世紀俄羅斯史上在位時間最長的女性君主凱薩琳大帝的珍藏，1949年被海瑞溫斯頓（Harry Winston）購得鑲成今日鑽石項鍊模樣，獲阿拉伯貴族收藏後輾轉又賣給黎巴嫩籍珠寶收藏家，此次特別引進來台展出，擁有者讓藏價約18億元。

▲▼Diamond Bank 。（圖／公關照）
▲Catherine the Great 331克拉斯里蘭卡未燒藍寶石於1949年由海瑞溫斯頓鑲嵌成鑽石項鍊，藏家讓藏價約18億。

此傳奇藍寶石於260年前在斯里蘭卡被發現，據傳當時想追求凱薩琳的荷蘭公爵費盡千辛萬苦，將此藍寶石送到俄羅斯送給她，正是Netflix影集《凱薩琳大帝 The Great》中皇室珠寶的真實原型。一百多年後此寶石被海瑞溫斯頓買下，在1949年「珠寶宮」（The Court of Jewels）的巡迴展覽中，即展出此碩大藍寶石，當時與大名鼎鼎的「希望之鑽」（Hope）、「東方之星」（Star of the East）等名鑽並列。

▲▼Diamond Bank 。（圖／公關照）

▲Diamond Bank看好帕拉伊巴寶石的潛力，引進帶螢光色澤的7克拉帕拉依巴戒指，約15,880,000元。

▲▼Diamond Bank 。（圖／公關照）

▲Diamond Bank同場展出7克拉尖晶石戒指，約12,100,000元。

Diamond Bank不僅展出此充滿故事性、帶有歷史痕跡的博物館級藍寶石，同時也端出不少「光炸霓虹」（Vibrant Neon effect）奪目感的尖晶石，以及自帶螢光感的帕拉伊巴寶石，兩大寶石是戴著漂亮、身價看漲的「潛力新星」；而鍾愛品牌設計的收藏家，則會被同場亮相的法國珠寶世家被梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）鑲嵌16克拉未經處理哥倫比亞祖母綠的古董項鍊吸引。

▲▼Diamond Bank 。（圖／公關照）

▲總重逾120克拉水滴型白鑽套鍊，約189,000,000元。

▲▼Diamond Bank 。（圖／公關照）

▲Diamond Bank珠寶展展出鑲嵌16克拉未經處理哥倫比亞祖母綠的梵克雅寶古董項鍊，約48,000,000元。

英國凱特王妃即是梵克雅寶的擁護者，收藏最經典幸運草圖騰Alhambra珠寶，日前與家人一同參加聖誕頌歌儀式，一身俐落白色褲裝選搭Magic Alhambra系列珍珠母貝耳環亮相，襯托她優雅氣質，也傳遞象徵幸運的祝福。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）
▲凱特王妃日前戴著梵克雅寶Magic Alhambra 耳環出席聖誕頌歌儀式。（圖／路透社）

▲▼Diamond Bank 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Magic Alhambra 18K白金鑲嵌珍珠母貝、藍玉髓耳環，337,000元。（圖／梵克雅寶提供）

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關鍵字：

Diamond Bank, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, 凱特王妃

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