試・開箱／狂銷冠軍3500倍積雪草太強！牡丹花卉圖騰年末送禮好典雅

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

藝術與經典互相碰撞，可以激出令人讚賞的火花，這次就盤點兩個近期很厲害的品牌，都在年末推出與眾不同的設計，不僅保有品牌原有強項，更是透過新花樣讓人耳目一新，正是收藏好機會。

＃sisley 絕色牡丹系列

牡丹向來有著「花中之王」的美名，其層層堆疊綻放的花瓣，更是如嬌艷富麗，以此為靈感，波蘭藝術家Elzbieta Radziwill為sisley其經典的多款化妝品，換上極其浪漫的花卉圖騰，展現出極致典雅與繽紛的雍容華貴。

2024年經典全能乳液、璀璨鑽白氣墊精華、輕羽淨亮保養粉底液、炫光水漾保養唇蜜4款單品，通通換上絕色牡丹的限量設計，延續原有的常態包裝，躍上紅色綻放的花葉，是年末贈禮與收藏的最好選擇，其中，熱賣多年的全能乳液更是經典必收，終於在2023年全面更新3500倍超高濃縮積雪草精萃搭配頂級6年根人蔘，修護肌膚立即有感。

＃Samsonite x Maison Kitsuné聯名

提到跨界合作，絕對不能忽略這隻時尚界最火紅的小狐狸Maison Kitsuné，這次攜手箱包品牌Samsonite上市全新的行李箱與小包款，灰色與碳黑色的迷彩搭配，裡面隱藏小狐狸圖案，可以說是時尚與實用兼具的時髦系列，帶出門好裝又潮爆。

不只是圖騰變成可愛的Maison Kitsuné迷彩，在機能上更維持Samsonite一貫的高效率，尤其行李箱搭載RECYCLEXTM面料、Aero-Trac II TM減震懸架輪系統、嵌合式TSA-008海關密碼鎖，收納小物、承裝大型物件不怕重，小隻女也可以好輕鬆。