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寬庭年終出清12／16開跑2.5折起　3萬元羽絨冬被不到9千元

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記者蔡惠如／綜合報導

受不少貴婦青睞的居家品牌寬庭，即將在12／16舉行一年一度年終出清優惠，包括零碼的寢具、家飾及家具直接下殺2.5折起，此外因品牌倉庫遷址，還能尋到一些家具老件，算是今年的小驚喜，還有每日排隊商品，高檔埃及長纖細棉寢具不到8,000元就能帶回家。

▲寬庭年終特賣。（圖／業者提供）

▲寬庭年終特賣，繼出超多優惠商品，要價3萬多元的銀離子抗菌科技羽絨雙人冬被，特價8,880元。（圖／業者提供）

即將年末電商雙12優惠打得火熱，實體通路優惠也不少，居家品牌寬庭年終出清即將在12／16至12／21期間，在敦化北路、民生東路口「敦化財經大樓」登場，今年限時6天，打出多款限量必搶商品，除寢具之外，還有棉被枕頭，以及席爾斯品牌Merci餐具，最高優惠2.5折起。

▲寬庭年終特賣。（圖／業者提供）

▲索菲爾多功能鵝絨記憶複合枕，特價4,880元。

搶購重點包括「每日限搶」的限量推出排隊商品，如首日就有數萬元起跳的指定款埃及長纖細棉寢具，特價只需8,000元有找，也有羽絨冬被、鵝絨記憶枕等商品，每天上午10點準時發放號碼牌。而將高級零碼款寢具重新混搭的「精緻組」和「輕巧組」，也是內行人必買必逛的優惠組合，其為斷貨高階進口的零碼款式，經由品牌再搭配成新的組合，是識貨買家的重點尋寶區，也不妨去「挖寶」看看。

▲寬庭年終特賣。（圖／業者提供）▲寬庭年終特賣。（圖／業者提供）

▲城市風格系列義大利長纖棉簡約寢飾，原價27,980元，特價9,980元。

重點商品則包括原價34,900元的銀離子抗菌科技羽絨雙人冬被，特價8,880元、原價17,980元的索菲爾多功能鵝絨記憶複合枕，特價4,880元、城市風格系列義大利長纖棉簡約寢飾（雙人四件組），原價27,980元，特價9,980元、帕凡舞曲義大利長纖棉蕾絲寢飾（雙人四件組），原價45,380元，特價15,883元，席爾斯品牌Merci餐具全系列也下殺5折。

▲寬庭年終特賣。（圖／業者提供）

▲帕凡舞曲義大利長纖棉蕾絲寢飾，原價45,380元，特價15,883元。

SOGO忠孝館於12／12至12／25期間，舉行「WEDGWOOD寢具&WMF鍋具聯合品牌展售會」，現場集結WEDGWOOD、Tonia Nicole東妮寢飾、WMF、KitchenAid、GREENPAN、Vitantonio、WINIX等眾多居家家電品牌，各式寢飾被款、鍋具、調理小家電通通買得到，指定商品折扣最低1.4折起。另外還加碼療癒家飾系列，法國Garnier-Thiebaut嚕嚕米玩偶特價7折起、BT21全系列商品特價6折起。

▲IKEA、WEDGWOOD、WMF年末推優惠。（圖／各業者提供）▲IKEA、WEDGWOOD、WMF年末推優惠。（圖／各業者提供）

▲WMF DIADEM PLUS湯鍋煎鍋三件組，原價10,800元，特價2490元；WINIX智能空氣清淨機，原價4,990元，特價2,490元。

▲IKEA、WEDGWOOD、WMF年末推優惠。（圖／各業者提供）

▲WEDGWOOD精選純棉／天絲雙人四件套床組，原價13,800元起，特價4980元起。

優惠較多單品包括WMF DIADEM PLUS湯鍋煎鍋三件組，原價10,800元，特價2490元；WINIX智能空氣清淨機，原價4,990元，特價2,490元；WEDGWOOD精選純棉／天絲雙人四件套床組，原價13,800元起，特價4980元起、WEDGWOOD天絲抗菌舒眠被原價13,800元，特價1,990元。

▲IKEA、WEDGWOOD、WMF年末推優惠。（圖／各業者提供）

▲WEDGWOOD天絲抗菌舒眠被原價13,800元，特價1,990元。

關鍵字：

寬庭, 年終出清, WEDGWOOD, WMF

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