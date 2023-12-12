美到不科學！揭開47歲梁詠琪凍齡秘訣：多吃原型食物、保持心情平靜

▲梁詠琪擔任索夫波美麗大使。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾怡嘉／台北報導

梁詠琪今（12日）出席索夫波活動，47歲的她近看皮膚不輸30歲，她透露自己也因為在鏡頭前呈現老態而感到焦慮，自從去年接觸索夫波，最在意的嘴邊肉和輪廓線都有改善，除此之外，基礎的日常保養、多吃原型食物、保持心情平靜都是她維持完美狀態的秘技。

梁詠琪分享，一直以來對自己的狀態都有所要求，但是隨著年齡增長，肌膚難免會有些歲月痕跡，但是不需要焦慮，因為自己很早就接受人會老去的事實，但是身為藝人會比一般人更希望能維持住好的狀態，建議大家可以找對的方式，像是利用科技和儀器，幫助延緩老化過程，不要讓人家看到你比真實年齡還要老。

追求自然美的她，坦言目前仍無法接受侵入性保養，身為藝人要對自己的容貌負責，像是打肉毒還是不敢嘗試，因為對演戲來說，還是需要自然生動的表情，她也分享自己接觸索夫波以後，在工作方面感到較為輕鬆，因為在鏡頭前的拍攝效果真的比以前好很多。

除了以上，她保持著吃素的習慣，烹調方式盡量是水煮清蒸，煎和炸的食物很少出現在家裡，既然沒有吃肉，那麼蔬菜就多吃一點，進而培養小孩喜歡吃蔬菜的習慣，像是她女兒最愛的就是花椰菜。

她強調要有好的狀態，心情一定要好，像是今年就有去禪修打坐，對她的內心平靜有很大的幫助，時刻提醒自己要活在當下，有時候煩惱是自找的，不要想過去也不需要想未來，專注於現在就好。

而談到老公，她也洋溢幸福笑容，表示和老公最常聊的是女兒，希望能給孩子正確價值觀，老公也常告誡女兒要以媽媽為榜樣，這個動作讓她覺得窩心，所以她很有信心老公愛她的內在勝過外在。