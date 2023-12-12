Seiko熊貓錶帥翻　迎製錶百周年計時錶先發

▲Seiko Prospex SpeedTimer機械計時腕錶SRQ047J1，85,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

曾6度擔任奧運官方計時的Seiko，在計時領域是佼佼者，1969年推出搭載垂直離合器裝置的自動上鍊計時碼錶「1969 SpeedTimer」錶款，解決了計時功能在啟動與停止時指針的顫動問題，也提升結構的抗衝擊性，以世界上首款使用垂直離合機制的自動上鍊計時碼錶寫下歷史新頁。為迎接明年品牌第一只錶誕生100周年，Seiko旗下專業運動錶系列Prospex推出新一代的SpeedTimer機械計時碼錶，一款是白面熊貓雙色錶款，另一款為限量1000只的百周年紀念錶。





▲Seiko Prospex品牌100周年紀念機械計時限量腕錶SRQ049J1限量1000只，91,000元。

Seiko新版SpeedTimer機械計時碼錶，採用品牌旗下最高等級的計時機芯8R48，強調精準與可靠性。未限量的新錶呈現清晰易讀的熊貓式雙色面盤，配上橙色尖端的計時秒針更出色；而迎接100周年的紀念版，以藍灰色面盤搭配銀白色計時小盤，同時附贈一條黑色皮革錶帶，可自由替換轉變風格。



▲Seiko Prospex品牌100周年紀念機械計時限量腕錶SRQ049J1另附黑色皮革錶帶可供替換。

浪琴表（Longines）SPIRIT行者系列飛行腕錶，則推出輕盈版的PIONEER EDITION計時腕錶，由五級鈦製成的錶殼搭配極光綠縫線的黑色織布錶帶，完美呼應黑色面盤上的極光綠時針與阿拉伯數字，對比配色非常亮眼；搭載COSC 瑞士天文台認證L688.4自動上鍊機芯，錶底蓋鐫刻的「PIONEER EDITION」字樣，帥氣指數破表。







▲浪琴表SPIRIT先行者系列PIONEER EDITION鈦金屬計時腕錶，138,400元。（圖／浪琴表提供）