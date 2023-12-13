Akira曝林志玲讚演唱會完美！甜喊「她是心靈支柱」　聖誕將送夫妻包

▲「國民姐夫」Akira現身Bally全新概念店開幕活動。（圖／記者黃克翔攝）

記者張毓容／台北報導 圖／記者黃克翔攝、品牌提供

瑞士精品品牌Bally位於遠百信義A13的全台唯一概念店，近日煥新改裝打造更為開闊寬敞的購物空間，開幕活動時更請來「國民姐夫」Akira搶先「開箱」最新概念店。現場Akira除了分享自己的穿搭心法，上周剛辦完演唱會的他更放閃感謝太太林志玲一直以來的支持，甜喊「她是心靈支柱」！也透露自己對於家人的聖誕禮物已有想法，很有可能會跟志玲姐姐來款「夫妻包」。

▲Akira透露這套穿搭跟自己私下穿著風格很接近。

身為Bally品牌之友的Akira，以白T搭配丹寧褲再套上俐落皮革外套和皮靴，帥氣現身活動現場，完美展現其酷帥有型的個人魅力。他表示平常現身活動幾乎都以比較正式的西裝裝扮為主，而這次活動造型跟自己私下穿著比較接近，常是這樣以一件白T搭配丹寧褲和外套的組合。他也透露自己很喜歡身上的皮革外套，「有些皮衣穿起來會有比較硬派、比較兇的感覺，可是Bally的服裝穿起來都有一種簡約又帶有點優雅的感覺，不管男生女生都非常適合」。

▲上周演唱會林志玲親到現場支持，Akira放閃感謝太太。（圖／記者黃克翔攝、記者李毓康攝）



而日前（9日）才率領放浪兄弟在台北流行音樂中心舉辦台灣首場演唱會的Akira，其實聲音還略帶沙啞，他笑說因為粉絲很熱情，所以他也很大聲的回應。而被問到當天太太林志玲化身小迷妹到場支持，他直接放閃感謝太太一直默默在背後支持，甜喊「她其實一直是我很堅強的一個心靈支柱，很謝謝她！沒有她在台灣耕耘這麼久，可能也不會讓這麼多的人認識我。」更透露回到家後，志玲姐姐稱讚他「Perfect！」認為整個演唱會都很完美。他也表示，夫妻倆都希望未來還有更多機會可以回饋社會。

面對即將到來的聖誕節，被問到是否想好送什麼禮物給太太和家人，他透露逛完新概念店後，有看到一個新款腰包，覺得設計很典雅又可愛，不僅自己很喜歡，也很適合當作禮物，想送一個給媽媽之外，覺得送給太太甚至姊姊都很適合，是不論男女都很適合的包款。現場被拱買2個送自己和太太林志玲，當作「夫妻包」，他一聽笑說這主意滿好的！

以製鞋起家的Bally擁有超過170年的悠久歷史，這次遠百信義A13概念店改裝新開幕，以摩登而精緻的設計為店內打造更為開闊寬敞的購物空間，將金屬、大理石及木材等材料和諧融和，營造出現代氛圍，以突顯皮件配飾及鞋履之美。入口標誌性的大理石椅也是全球專門店的代表性家具之一，入口及壁面以柚木為亮點，突顯品牌尊崇自然的傳統，店內每件物品都展示出品牌看待生活的態度，不僅是收藏的一部分。

▲LOEWE微風廣場復興館全新開幕現場眾星雲集，隋棠辣露纖腰壓軸出場。

另外，LOEWE在微風廣場復興館也迎來全新開幕，並邀隋棠、邵雨薇、楊祐寧、王陽明、石知田、邱以太出席，壓軸出場的隋棠身穿Anagram燕麥色短版針織背心搭配黑色甜甜圈鍊帶飾絲緞裙，腳踩Toy黑色山羊皮滿版萊茵石高跟鞋，閃閃發光，她也笑說，很喜歡顏色明亮的東西，像是衣服搭配亮色配件就很跳脫常規，特殊場合可以穿出亮點，日常搭配可以用亮色圍巾配一條黑褲子，就不會變聖誕樹。

▲楊祐寧身穿深灰色格紋假兩件式大衣現身，帥氣又性感。

這次眾星雲集，楊祐寧更是身穿一件深灰色格紋假兩件式大衣現身，裡面直接沒穿超性感，看似背心與西裝大衣的兩件式搭配，其實是縫製在一起的單品，他也表示，平時裡面會搭配背心或是T恤，這次逛店也看上一款大地色的大包，很中性，可以跟老婆阿梅一起用，適合旅行。