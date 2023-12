Jennie纖腰被偷親粉絲竟大呼可愛！　狗兒幫吹髮的聖誕照Q爆

▲Jennie為法國品牌Jacquemus拍攝佳節系列廣告,露美腿和狗一起穿鏡面鞋。(圖/翻攝jennierubyjane IG)

記者陳雅韻/台北報導

南韓女子天團BLACKPINK成員Jennie與ROSÉ近期不約而同發布與聖誕佳節相關的美照,且都有狗兒入鏡。Jennie攜手法國品牌Jacquemus拍攝Holiday系列宣傳照,她連換多套呼應節慶氣氛的服裝與狗兒互動,當中她穿著露腰裝還被小狗偷親小蠻腰,讓粉絲大呼畫面太可愛了。

▲身穿露腰裝的Jennie,小蠻腰被狗偷親了。(圖/翻攝jennierubyjane IG)





▲Jennie所穿的紅色細肩帶洋裝呼應節慶氣氛。(圖/翻攝jennierubyjane IG)

▲Jennie斜倚在床上,與一群狗兒入鏡。(圖/翻攝jennierubyjane IG)



法國品牌Jacquemus是Jennie愛牌,不僅私服常穿,也曾出席其大秀,此次擔任Holiday系列廣告主角,與一群狗兒親密互動展現調皮本色,Jennie大露美腿和狗對望一起穿鏡面鞋、玩自拍,還有黃金獵犬咬著吹風機對她吹髮,逗趣畫面令人莞爾,當然Jennie所穿的應景服裝也是亮點,特別是紅色金蔥細肩帶迷你裙裝、白色貼身毛衣高衩裙,盡顯她勤練有成的窈窕曲線。

▲黃金獵犬咬著吹風機,穿著聖誕裝的Jennie髮絲飛揚,畫面逗趣。(圖/翻攝jennierubyjane IG)





▲Jennie身穿貼身白色毛衣開高衩裙很吸睛。(圖/翻攝jennierubyjane IG)

BLACKPINK另一位成員ROSÉ則於聖誕節前夕推出新年年曆「Season's Greetings: From HANK & ROSÉ To You 2024」,收錄她與愛犬Hank在森林小屋中渡過充滿節慶氣氛時光的美照與年曆,這不是第一次讓Hank當主角,她宣傳與Tiffany & Co.聯名珠寶時也有狗寶貝的身影,足見在她心中的分量。

▲ROSÉ與愛犬Hank在小木屋拍攝日曆寫真。(圖/翻攝roses_are_rosie IG)





▲身穿夢幻紗裙的ROSÉ與Hank坐在火爐前享受寧靜時光。(圖/翻攝roses_are_rosie IG)





▲包裝袋上印滿ROSÉ與Hank的照片。(圖/翻攝roses_are_rosie IG)