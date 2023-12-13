LV免費貼圖快下載！從聖誕用到過年　DIOR法式插畫更時髦

實習記者施至真／綜合報導

Louis Vuitton（路易威登）在年末之際，推出台灣LINE官方帳號限定的「佳節限定貼圖」，品牌吉祥物Vivienne與Teddy Bear化身超萌貼圖，綴以品牌經典「Monogram印花」與聖誕風格裝飾，以一連串日常用語與節日祝賀展開；DIOR則運用2024早春女裝系列中不斷出現的蝴蝶為主角，推出LINE免費貼圖，快來把握時間下載吧！

▲路易威登推出免費「佳節限定貼圖」。（圖／路易威登品牌提供）



Louis Vuitton（路易威登）推出的佳節限定貼圖，以品牌吉祥物Vivienne與Teddy Bear化身散播祝福的聖誕大使，綴以品牌經典Monogram印花與聖誕風格裝飾，並擺出一系列超萌姿勢，例如躺在路易威登的經典硬箱上、滑翔著雪橇，或從禮盒與聖誕襪內一躍而出。

本次共推出8款活潑靈動主題貼圖，搭配一連串日常用語與節日祝賀，包括：「嗨」、「太棒了」、「麻煩你了」、「聖誕快樂」與「新年快樂」等，讓你從聖誕一路用到過年。

1. 路易威登佳節限定貼圖：點此下載

下載期限：2024/01/11

下載條件：加入「路易威登」官方帳號好友

可用期限：90天

DIOR則再度推出免費貼圖，以貫穿著2024早春女裝系列的蝴蝶為主角，插畫圖案優雅又俏皮，很有法式風情，除了常用的「Thank You」、「Hi」、「Love」之外，還有年底應景的「Merry Christmas」，包準一用愛上。

2. DIOR 期間限定貼圖：點此下載

下載期限：2023/12/28

下載條件：加入「DIOR」官方帳號好友

可用期限：90天

3. MONCLER PUPAZZO 節日限定貼圖：點此下載

下載期限：2024/01/11

下載條件：加入「MONCLER」官方帳號好友

可用期限：90天

4. LOEWE × Suna Fujita：點此下載

下載期限：2023/12/21

下載條件：加入「LOEWE」官方帳號好友

可用期限：90天

5.UNIQLO × 醜白兔！：點此下載

下載期限：2023/12/14

下載條件：加入「UNIQLO」官方帳號好友

可用期限：180天