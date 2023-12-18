安海瑟薇絕美10個珠寶造型　私服＋紅毯女神氣場超強大

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

安海瑟薇（Anne Hathaway）這位寶格麗（BVLGARI）新科品牌代言人，以電影《麻雀變公主》打響知名度，再從《穿著Prada的惡魔》、《斷背山》、《魔境夢遊》、《貓女》、《高年級實習生》到《女巫們Witches》，演什麼像什麼的實力造就她成為好萊塢巨星；而天生一張洋娃娃般的精緻面容，與173公分的高挑勻稱身型，每回穿上禮服現身紅毯甚至是私服，皆備受鎂光燈寵愛！

近期，她現身寶格麗於威尼斯展演的全新頂級珠寶與腕錶系列發表會、2023 Met Gala紅毯、東京寶格麗飯店開幕活動，小安於坎城影展期間的紅毯＋私服穿搭也讓人驚豔，再之前為了宣傳與「小丑」傑瑞德雷托（Jared Leto）的新戲《新創玩家》，多次現身公開場合與紅毯，一次比一次更美的時髦造型以及穿搭珠寶細節都是話題焦點！以下就為大家整理安海瑟薇的穿搭造型與珠寶細節。

安海瑟薇穿搭造型 1

身為寶格麗全球品牌代言人，安海瑟薇出席2023英國時尚大獎頒獎典禮選戴寶格麗頂級珠寶，包括寶格麗頂級鑽石項鍊、耳環與祖母綠戒指，她特別挑選輪廓簡約俐落的貼頸短鍊，呈現古典與摩登兼具的珠寶造型！

▲（左上）BVLGARI頂級鑽石項鍊；（右）BVLGARI頂級鑽石耳環。



▲（左）BVLGARI頂級鑽石戒指，頂級鉑金戒指，鑲嵌1顆方形祖母綠切割鑽石（G VS1重約2.00克拉）、2顆圓形明亮切割鑽石與密鑲鑽石（D-F IF-VVS總重約1.65克拉）；（右） BVLGARI頂級祖母綠與鑽石戒指，頂級戒指，鑲嵌蛋面切割祖母綠及鑽石。

安海瑟薇穿搭造型 2

小安太美！2023年5月中一場於威尼斯上演的寶格麗「地中海」頂級珠寶與腕錶系列活動，與會的品牌代言人之一安海瑟薇再次成為全球鎂光燈聚焦亮點，她頸間上那條最新的Mediterrane系列Matrona Romana頂級粉紅碧璽與鑽石項鍊點綴高貴，禮服則來自Atelier Versace 2023秋冬系列，鏤空剪裁與側面高衩的裙身以金銀色漸層水晶透明薄紗打造，裙襬再加以水晶網紗和雪紡條紋裝飾，可拆卸兜帽設計盡顯巧思，展現時而神秘俏皮時而霸氣性感的女神氣息。

安海瑟薇穿搭造型 3

寶格麗第八家酒店落腳日本，地點在東京八重洲二丁目北區的摩天大樓，交通相當便利，步行即可至東京車站，且臨近日本橋、銀座和丸之內金融商業區，是東京最熱門的奢華旅宿與商務區域之一，如今於四月初盛大開幕，是時尚旅遊一大焦點話題！身為品牌門面的安海瑟薇自然受邀，與同為寶格麗代言人的山下智久、木村光希等人連袂出席，安海瑟薇身著黑色短裙平口洋裝，珠寶挑選俐落有氣勢的樣式，像是頸間戴上多圈的Serpenti鑽石項鍊，再疊戴上數只戒指點綴，精緻造型宛如真人洋娃娃般讓人驚艷。

▲（左）BVLGARI SERPENTI系列頂級祖母綠與鑽石項鍊；（右）BVLGARI SERPENTI系列頂級祖母綠與鑽石耳環。



▲（左）BVLGARI頂級祖母綠與鑽石戒指；（右）BVLGARI頂級鑽石戒指。



▲（左）BVLGARI SERPENTI VIPER系列單圈鑽石戒指；（右）BVLGARI SERPENTI VIPER系列雙圈鑽石戒指，雙圈白K金戒指，飾以圓形切割密鑲鑽石，參考售價約新台幣488,500元。

安海瑟薇穿搭造型 4

安海瑟薇與BLACKPINK Lisa、琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra Jonas）三位品牌代言人於巴黎舉辦的全新頂級珠寶腕錶系列，寶格麗伊甸奇蹟花園派對合體現身，安海瑟薇以Valentino亮黃色的短褲加上長版上衣兩件式禮服搭配寶格麗 Magnifica系列Diamond Metamorphosis黃鑽與鑽石可轉換式珠寶現身，與Lisa相襯同框畫面太美！

安海瑟薇穿搭造型 5

安海瑟薇在第75屆坎城影展競賽片《世界末日》首映紅毯上以一席白色系Giorgio Armani平口禮服搭配首次曝光的寶格麗最新頂級珠寶系列Eden The Garden of Wonders的藍寶石與鑽石項鍊、戒指套組，整體風格優雅又不失氣勢！

安海瑟薇穿搭造型 6

安海瑟薇身著David Koma的藍黑雙色鏤空洋裝出席《新創玩家》Apple TV+首映會，不對襯的鏤空剪裁與藍黑撞色設計超特別，大秀勻稱腰身和修長美腿，每個轉身都讓人眼睛為之一亮。服裝細節令人十足玩味，珠寶就以簡單大方為守則，著重在戒指，雙手各戴上一款寶格麗經典Serpenti鑽石多圈戒指、Serpenti Viper系列玫瑰金戒指鑲有縞瑪瑙細節，柔中凸顯個性，且不過分浮誇！

安海瑟薇穿搭造型 7

安海瑟薇以Christopher John Rogers繽紛色圓點褲裝現身街頭，出席美國脫口秀主持人Stephen Colbert的節目錄影，別於以往的俏皮亮麗風格，再扎上高馬尾看起來青春洋溢！搭配髮型，安海瑟薇耳際戴上寶格麗的四瓣小花造型的Fiorever系列，別緻的耳掛+耳環設計，為整體造型注入精緻感。

安海瑟薇穿搭造型 8

同樣為了宣傳《新創玩家》出席美國SXSW南方音樂節，安海瑟薇以瀏海髮型搭配Versace光澤質感禮服亮麗登場，腰際挖空與中央的梅杜莎裝飾，超有記憶度！禮服重點已足夠，珠寶部分選擇小巧簡約的寶格麗Fiorever系列玫瑰金鑽石項鍊。

安海瑟薇穿搭造型 9

安海瑟威現身Giorgio Armani 2022秋冬米蘭時裝周現場，一襲復古優雅的褲裝造型引起討論，仔細看穿搭細節也不馬虎，戴上寶格麗Serpenti手鐲錶與Fiorever花朵造型鑽石耳環，完美襯出女神氣場。

安海瑟薇穿搭造型 10

安海瑟薇以Valentino黑底彩色花卉圖騰連身褲現身螢光幕前，穿搭寶格麗蛇型鑽石多圈戒指、Fiorever系列鑽石流蘇耳環與髮型呼應；另外，值得一提的是耳環具可變換式設計（流蘇可卸下），有耳釘耳環與流蘇耳環兩種造型轉化。

（2022.03.23撰文，2023.12.05更新）

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