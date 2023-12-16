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韓韶禧「外套不穿好」耍美、孫仙長版過膝必入手　韓星羽絨衣穿搭學起來

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

氣象署預估今年暖冬的機率較高，氣溫正常偏暖，不過加上水氣等其他天氣因素，也需要多注意氣溫變化大的影響，當溫差特別大時，其實一件羽絨衣加上輕薄的內搭就能完成玉米式穿搭，對於機車族來說也很受用。此外，冬天有計畫到寒冷國家旅遊的朋友，更不要忘記帶上羽絨衣隨行，愛水也能不流鼻水！

韓星羽絨衣穿搭範本

韓韶禧

身為FILA全球代言人，韓韶禧今年冬天為FILA拍攝了MILANO DOWN羽絨衣系列廣告，極澎的空氣感羽絨衣以合身短版版型為主，穿上後不必擔心身材比例走調，輕量而保暖，冬天拍照時就可以學韓韶禧「外套不穿好」的方式耍美。同時韓韶禧也身兼GIORDANO的韓國代言人，她同樣在羽絨衣內搭配短版上衣，一舉手辣腰立刻顯現！

IVE張員瑛

女團IVE成員張員瑛日前以下半身失蹤的羽絨衣穿搭現身機場，成為網友們的討論話題，她身上穿著的是Eider長版羽絨衣，搭配UGG雪鞋，雖然很好看，但怕冷的朋友不要輕易學習，建議還是把雙腿肌膚包覆住，從室內走出一件長版羽絨衣套上，就像蓋上被子一樣暖和。

IVE直井怜

IVE另一位成員直井怜在機場時則是選擇Prada的粉色羽絨外套禦寒，麵包般澎潤的輪廓加上粉嫩色彩，為冷冰冰的天氣增添一股活力暖意，讓造型顯得特別軟萌。

女團IVE

女團IVE於今年第二波PUMAＸIVE形象中全員穿上了羽絨外套系列，有清新的冰藍色，以及今年最流行的美拉德棕色，寬鬆版型設計中性，男生、女生都可以共穿，當作情侶衣也很適合。

Jennie

Jennie先前在演唱會上穿著基本款黑色羽絨衣登台，在後台時也為造型留下了照片，她僅是隨意的搭配了灰色的棉褲，即完成慵懶感十足的休閒造型。

還有因為Jennie穿過引起搶購的熊熊羽絨衣，簡約的黑色上衣搭配黑白格紋長褲，再罩上滿版小熊圖案的羽絨外套，展現出Jennie獨特的時尚品味，也造成粉絲們爭相效仿。

秀智

秀智出席代言品牌Guess活動時，穿著了一款細絎縫的長版羽絨衣，優雅的整體造型驚艷粉絲。另外，在品牌的廣告中，秀智也多次演繹不同的羽絨衣款式，而她的羽絨衣造型多以凸顯腰身的設計為主，為主打保暖機能的單品增加女人味。

孫藝真

抱著愛犬的孫仙，以休閒風的海軍藍Polo衫配上白色長褲，外頭選擇一件鮮明的亮紅色羽絨衣與海軍藍上衣形成對比，相當應景即將到來的農曆新年。

韓妞人人一件的長版羽絨衣，孫藝真以芥末綠針織衫加上黑色休閒褲，與黑色長版羽絨衣搭配，特別之處，是歐逆腳上的紅色長襪，為整體穿搭增加亮點。

宋慧喬

怕冷的喬妹也偏愛深色的羽絨衣，並選擇同色系的圍巾、毛帽和羽絨外套作搭配。

金泰梨

因韓劇《二十五，二十一》擄獲台灣粉絲的金泰梨，拍戲空擋為了禦寒，在戲服外罩上一件深藍色羽絨服，恰巧與紅色燈籠褲形成對比色，意外成為穿搭的亮點。

李聖經

或是可以學習李聖經，直接穿上一件滿版印花的羽絨衣，裡頭搭配和羽絨外套相同印花的上衣、長褲，絕對能成為街拍焦點。

Tiffany

在《財閥家的小兒子》飾演能幹秘書的少女時代成員Tiffany，以黑色高領內搭和黑色短裙，搭配Prada經典三角壓紋羽絨服，大方露出自己白皙筆直的長腿，展現略微性感的個性穿搭。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

冬日毛絨設計單品盤點，漁夫帽、腋下包、瑪莉珍鞋...保暖有型兼具

3千左右平價羽絨衣推薦：Moussy、Retro Girl…不用飛日本也能入手不易撞款的羽絨外套

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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