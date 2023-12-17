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開架彩妝年度熱賣排行！媚比琳國民粉底液、KATE怪獸唇膏霸榜第一名

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

根據CMRI彙整出的「2023美妝關鍵報告」指出，在年初迎來期盼已久的口罩解封之後，大家對於臉部彩妝的關注度持續上升，相較去年尤其底妝與唇彩的關注更是顯著增加。馬上就來看看屈臣氏今年彩妝，包含底妝與眼影、睫毛膏、唇妝什麼賣得最好！

2023底妝熱賣排行榜

「媽生感」是今年最流行的底妝趨勢之一，主打自然通透、宛如天生的完美膚質。因此強調自然妝感、能從原生肌膚中透出微微光澤的底妝特別受歡迎。觀察銷售排行也可以發現主打裸霧感、奶油肌的底妝居多。

Top 3：Sofia蘇菲娜漾緁輕妝綺肌長效粉餅進化版

粉體細膩、滑順，服貼於肌膚，能修飾並隱形毛孔，保持輕薄透亮的妝感，持久一整天。

Top 2：INTEGRATE柔焦輕透美肌粉餅

補正粉末及粉狀粉末的搭配，輕鬆創造出透明感，同時含有遮瑕效果，加上光線反射效果，讓肌膚質感看起來自然無瑕。

Top 1：媚比琳FIT ME反孔特霧粉底液

不愧是有「國民粉底液」稱呼的粉底液，尤其深受油肌喜愛！獨創八倍速吸油粉體，吸收油脂同時鎖住水分，達到油水平衡，打造輕盈零粉感的輕裸底妝。

2023眼影熱賣排行榜

今年的熱銷眼影盤則是由兩大人氣色系霸榜，一個是能簡單打造清冷淡顏的低飽和裸玫瑰色系眼影；另一個則是搭上秋冬話題的「美拉德風」必備大地色系眼影。

Top 3：EXCEL裸色深邃眼影#03時尚暖棕

質地柔軟延展性佳，細緻濕潤的粉體，彷彿一抹即融入眼肌般，服貼不飛粉，細閃珠光打造成熟溫柔的光澤感。

Top 2：heme六色眼影盤#雪莓

以淺粉色系的草莓雪酪為概念，營造清冷仙氣的妝感，草莓奶昔冰加上野莓與巧克力增加層次，最後搭配酸甜優格，享受下午茶時光嘴裡飄出甜蜜爽口的滋味。

Top 1：1028飛我莫屬限量眼彩盤#朱古力

以奶油朱古力色調為基底，融入燕麥榛果、特濃松果、皇家伯爵茶調製，9色混搭出可鹽可甜的不同風格。

2023睫毛膏熱賣排行榜

訴求根根分明的「太陽花睫毛」是今年大勢，比起濃密款睫毛膏，主打「纖長」效果的產品更被大家喜愛，而「細刷頭、扇形刷頭」的設計也成為2023年熱銷睫毛膏黑馬。

Top 3：KISSME花漾美姬細睫控360°零死角睫毛膏#01黑

堪稱「細睫毛膏」代表，今年全新升級更擠進熱銷前三名，3.9mm的三角極細刷頭，連短睫毛和下睫毛都能刷出自然纖翹感，打造天生美睫。

Top 2：1028飛激長瞬翹防水睫毛膏# EX黑

筆直纖型刷頭能完美貼合眼型，搭配無重力超長纖維刷出根根分明的激長睫毛；新升級輕盈防水配方，輕鬆打造零糾結的定格捲翹睫毛。

TOP1：媚比琳飛天翹防水睫毛膏#黑色

從推出後就一路口碑長紅。首創獨特雙面180°睫毛梳子扇形刷頭，從根部拉提塑造根根分明效果，刷出放射狀如開花般纖長捲翹，以及彷彿接睫毛般的自然毛流。

2023唇妝熱賣排行榜

有別於前幾年流行霧面唇彩，今年唇彩更聚焦在水潤清透的「水光玻璃唇」，而排行榜中也可明顯看到許多光澤型唇膏佔據榜位，且除了近年受歡迎的玫瑰色之外，今年奶茶色系及帶橘調色系唇彩也備受喜愛。

Top 3：OPERA渲漾水色唇膏（#N 15裸橙）

獨特配方使唇部本身的水分融合，持續散發不同層次感的綺麗色澤，打造自然明亮的氣色。蘊含角鯊烯萃取成分及唇部潤澤精華油，擦起來柔滑服貼、水嫩滋潤不黏膩。

Top 2：媚比琳煙燻柔霧奶霜唇膏#1099煙燻杏桃

少數上榜的霧面唇彩。外殼採磨砂材質燙印銀色Logo細緻又高級，獨家煙燻色選為大勢紅棕色調，添加荷荷巴油精萃與維他命E滋潤及修護唇部。

Top 1：KATE凱婷怪獸級持色唇膏#03暖陽奶茶

獨家技術結合雙唇蒸發的水分，轉化為高服貼凍狀薄膜，實現長效持色，同時擁有高持色與高保濕兩大特點。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 開架彩妝, 睫毛膏, 底妝, 眼影, 唇彩, 2023年度

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