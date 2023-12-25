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冬日「寬鬆風格」是趨勢！One Tone白色系、個性正裝　舒適時髦兼具

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本季伸展台上，女裝趨勢有著越來越多重視舒適性並有著寬鬆線條的設計。在性別模糊的今日，設計師們融入了許多中性風格的單品，新世代時尚迷在著重穿著舒適的前提下，也能依照自我個性展現摩登型格！

協調色系

運用粉色系搭配作為內層重點，搭配具有分量感的大衣，簡單的配色營造舒適自在的冬日風格。

優雅純白色

One Tone白色系讓造型視覺舒適優雅，在細節處點綴造型強烈的項鍊能讓整體風格更完整。

學院風格

將學院風的細節融入造型，下身搭配短裙或短褲營造視覺層次，無論男女都適合，不妨作為今年冬日的造型參考。

個性正裝

將正裝單品根據衣長不同穿出層次感，同一色系讓造型視覺更和諧，中性風格帶來個性感，洗鍊率性。

印花設計

具有強烈存在感的印花設計，不用過多的單品或飾品就能展現個人風格。

寬鬆白上衣

近幾季伸展台常見一件白上衣作為造型主調，簡單舒適的特性無論在家中或出門都能呈現自在感，造型重點在於剪裁與下身褲裝的設計選擇。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, 冬季, 穿搭, 寬鬆

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