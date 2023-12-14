風・Luxury／運動錶鑲鑽讓人一眼瞧見　HUBLOT霸氣方錶輪廓更突出

▲HUBLOT Square Bang Unico鈦金計時鑽錶（左）Spirit of Big Bang皇金鑽錶847,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

休閒時尚風潮當道，運動錶成為市場主力多年，除了在材質、面盤顏色做變化，也朝華麗運動風格邁進，HUBLOT（宇舶）、Chopard（蕭邦）、TAG Heuer（泰格豪雅）都為標誌性錶款鑲上耀眼寶石；Vacheron Constantin（江詩丹頓）更首度將白金材質、長階梯形切割鑽石與藍色錶盤相融合，創作Overseas陀飛輪珠寶錶，集閃亮外型與複雜功能於一身。





▲HUBLOT Square Bang Unico皇金計時鑽錶，1,567,000元。

方形鑽錶霸氣

HUBLOT方形腕錶Square Bang Unico系列腕錶上市以來，以極具個性的霸氣設計備受藏家喜愛，品牌為更凸顯獨特的方形輪廓，於皇金錶的錶圈鑲嵌44顆璀璨白鑽，流露奢華氣息；砂灰色的鈦金鑽錶則因金屬色澤顯得較低調，點綴美鑽增添亮點，是歲末佳節聚會時的完美配件。





▲蕭邦Alpine Eagle Frozen系列腕錶，錶圈鑲嵌36顆梯形切割彩色剛玉，3,143,000元。（圖／蕭邦提供）

炫目彩虹圈

蕭邦Alpine Eagle系列腕錶也在高級運動錶戒佔有一席之地，結合品牌引以為傲的珠寶工藝，創作錶圈鑲嵌如彩虹色調排列彩色藍寶石的Alpine Eagle Frozen腕錶，面盤也鋪滿鑽石，演繹太陽光線灑落冰川時所折射出的彩虹光芒。

▲TAG Heuer Carrera Plasma前衛粉鑽腕錶，3,000,000元。（圖／TAG Heuer提供）

前衛培育鑽

TAG Heuer首開先河採用粉紅色與白色實驗室培育鑽石，推出Carrera Plasma前衛粉鑽計時腕錶，面盤為閃爍的多晶鑽石錶面，點綴12個鑲有實驗室培育鑽石的時標，12時位置的盾牌標誌與錶冠，則鑲嵌粉紅色實驗室培育鑽，特別是錶冠的培育鑽重達1.3克拉，吸睛度百分百。





▲江詩丹頓Overseas系列首次將白金材質、長階梯形切割鑽石與藍色錶盤相融合，創作珠寶腕錶。（圖／江詩丹頓提供）



複雜錶也華麗

江詩丹頓在運動錶風潮中被熱捧的Overseas系列，推出搭載自製2160超薄陀飛輪機芯的18K白金陀飛輪錶，在外型也下足功夫，配備此系列經典的藍色面盤，並在錶圈、時標和錶帶針扣共裝飾85顆長階梯形切割鑽石，彰顯不凡內在，品牌同時附上藍色橡膠帶與小牛皮錶帶，讓錶主在正式與休閒場合自由轉換錶款風格。

