fb ig video ETtoday search mobile

交換禮物從「16型人格」下手不踩雷！ISFP重實用、ESFJ手作最有心

>

實習記者施至真／綜合報導

交換禮物準備好了嗎？從朋友喜好下手怕踩雷，那就從「MBTI 16型人格」下手吧，從心意滿滿的手作禮物、倒數日曆到質感生活家電，無論是感覺型還是直覺思考型的喜好，通通都在這裡，還在苦惱送禮的朋友，先筆記起來！

▲mbti聖誕禮物。（圖／翻攝unsplash）

▲聖誕送禮不苦惱，從MBTI 16型人格下手準沒錯。（圖／翻攝unsplash，下同）

＃感覺型（ISTJ、ISFJ、ESTJ、ESFJ）：手作禮物最有心

手作禮物最有溫度，感覺型的ISTJ物流師、ISFJ守衛者、ESTJ總經理、ESFJ執政官，重感情的他們如果收到有意義的手作禮物，絕對是最難忘的聖誕禮物。除了超萌的簇絨槍地毯之外，獨一無二的金工飾品更充滿心意，加上一張手寫卡片或手作餅乾，都能讓禮物更具意義！

▲mbti聖誕禮物。（圖／翻攝unsplash）

＃直覺型（INFJ、INFP、ENFJ、ENFP）：倒數日曆

直覺型的INFJ提倡者、INFP調停者、ENFJ領導者、ENFP競選者，他們絕對是最愛收到驚喜的一類人！只要抓準喜好，再加上一些創意巧思，並精心準備送禮環節，絕對能他們感到驚喜萬分，推薦選擇聖誕倒數日曆，無論是美妝、保養，甚至甜點通通有，每天都充滿期待打開禮物。

＃感覺型（ISTP、ISFP、ESTP、ESFP）：實用生活用品

ISTP鑑賞家、ISFP探險家、ESTP企業家、ESFP表演者這類型的人邏輯力強，且重視實用度，比起耍浪漫送上精緻小物，更適合送一些實用性強的生活用品！像是收納式足浴桶、筋膜槍、電動牙刷等，都很適合唷。

＃直覺型（INTJ、INTP、ENTP、ENTJ）：質感氛圍家電

INTJ建築師、INTP邏輯學家、ENTP辯論家、ENTJ指揮官，雖然屬於直覺思考型，但他們極度重視個人空間及思考人生的時間，因此這類型的人，會將房間打造舒適的環境，若是送上質感家電，絕對能擄獲他們的心！推薦富有設計感的香薰機擺飾、融燭燈，甚至迷你氣氛燈等，都能讓他們沉澱心靈。

►網評最新「交換禮物」地雷TOP5！彩妝竟上榜　可愛玩偶只會長灰塵

►LV免費貼圖快下載！從聖誕用到過年　DIOR法式插畫更時髦

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、美拍達人、釣蝦神人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

▲課程圖 。（圖／學習雲）

關鍵字：

聖誕禮物, 交換禮物, MBTI, 質感家電, 手作禮物, 聖誕倒數月曆, 16型人格

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

台北寶可夢中心排隊光速退燒　網友點名3原因

台北寶可夢中心排隊光速退燒　網友點名3原因

「不能接受另一半有異性好友」星座Top 3 ！　第一名愛吃醋又有感情潔癖

「不能接受另一半有異性好友」星座Top 3 ！　第一名愛吃醋又有感情潔癖

第一眼看到荷包蛋還是叉子？測試你的情商高還是智商好

第一眼看到荷包蛋還是叉子？測試你的情商高還是智商好

最容易晚婚星座女Top 3 ！第一名對另一半要求極高　年紀大更有魅力　 LV免費貼圖快下載！從聖誕用到過年　DIOR法式插畫更時髦 最近頭髮掉很多？營養師：多補充海鮮、蛋黃、讓你遠離落髮危機 喝咖啡減重「份量是關鍵」　一類人怎麼喝都沒用 2023最強陸劇《蓮花樓》網推爆！10金句：既是故人，便讓他留在故事裡 「每件事都該公平」是錯誤想法　5種成功人士會避免的思考 清潔做錯小心黑頭一堆！皮膚科醫師教「正確洗臉」8大關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面