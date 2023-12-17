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麥當勞「薯條加濕器」越聞越想吃　草帽海賊團「寶箱福袋」佔領摩斯

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實習記者施至真／綜合報導

日本麥當勞推出年末驚喜啦！這回與日本生活品牌BRUNO合作，推出「麥當勞2024福袋」，其中討論度最高的就是散發著馬鈴薯香氣的「薯條加濕器」，光是想到家裡充滿薯條香氣，就讓口水忍不住流不停啦。日本摩斯漢堡也推出航海王聯名福袋，期間內有前往日本旅遊的朋友，不妨留意看看。

▲麥當勞福袋。（圖／翻攝X@McDonaldsJapan）

▲麥當勞ＸBRUNO 2024福袋，薯條加濕器太吸睛。（圖／翻攝X@McDonaldsJapan，下同）

麥當勞年末也太忙！不只攜手美國喜劇演員Kerwin Frost推出「Fry Guy」聯名拖鞋，日本麥當勞還首度與生活品牌BRUNO合作，推出「麥當勞2024福袋」。其中最讓網友眼睛一亮的是能夠散發出馬鈴薯香氣的「薯條加濕器」，外型以大包薯條為設計靈感，不僅飄散陣陣香氣讓人口水直流，更像是剛出爐的薯條還冒著煙一樣，越聞越想吃！

麥當勞ＸBRUNO 2024福袋含有L型開口迷你錢包、花邊小碟子、柔軟毛巾及薯條加濕器，有興趣的話可以請人在日本的朋友，透過手機App申請抽獎，試試手氣。

▲麥當勞福袋。（圖／翻攝X@McDonaldsJapan）

草帽海賊團佔領摩斯漢堡啦！日本摩斯漢堡與航海王聯名，日前才推出「笑顏綻放寶箱」炸雞組合，現在又推出2024福袋，讓不少航海王的粉絲眼睛為之一亮。

▲麥當勞福袋。（圖／翻攝X@McDonaldsJapan）

▲日本摩斯漢堡與航海王聯名推出2024福袋。（圖／翻攝日本摩絲漢堡官網，下同）

2024摩斯漢堡Ｘ航海王聯名福袋共有3款限定單品，包括印有魯夫和喬巴的橫幅大毛巾、壓印草帽海賊團剪影的T恤，以及出門必備的休閒斜肩背包，實用度破表，草帽海賊團的粉絲必須手刀購入！

▲日本摩斯漢堡與航海王聯名推出2024福袋。（圖／翻攝日本摩絲漢堡官網）

▲麥當勞福袋。（圖／翻攝X@McDonaldsJapan）

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▲讀心圖 。（圖／學習雲）

關鍵字：

日本, 速食, 麥當勞, 摩斯, 薯條, 2024福袋, 聯名, 航海王

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