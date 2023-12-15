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亮・珠寶／17歲Haerin戴Dior變小清新　玫瑰花莖手環年齡不設限

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▲▼ Dior,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲17歲的NewJeans成員Haerin演繹Dior最新的La Rose系列珠寶。（圖／Dior提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓2022年出道爆紅女團NewJeans被稱為「怪物女團」，各個成員手上都有一線品牌代言，當中17歲的「小貓顏」Haerin為Dior品牌大使，近日為Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane最新的La Rose系列珠寶拍攝宣傳照，以白色寬袖襯衫配百褶裙再繫上黑腰帶入鏡，再搭上La Rose花莖造型珠寶，流露清新風格，完美符合她的年輕形象。

▲▼ Dior,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Dior Bois de Rose 18K白金與玫瑰金鑽石手環、戒指與耳環。

Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane再度演繹的La Rose系列，多以18K金、玫瑰金與18K白金呈現玫瑰花莖、荊棘的型態，並鑲嵌點綴鑽石，個性手環除了如Haerin所戴的單圈款式，新增了鑲滿鑽石的18K白金款，以及Bois de Rose 18K白金與玫瑰金鑽石雙色手環，戒指與耳環也有雙色設計，選擇更為豐富。

▲▼ Dior,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲模特兒示範Dior La Rose Dior 18K金耳環與玫瑰金鑲鑽項鍊。

有別於Bois de Rose玫瑰花莖型態珠寶的個性美，Dior運用真漆裝飾的另一新作Diorette系列則活潑可愛，真漆小花、瓢蟲與鑲嵌鑽石的花朵錯落排列成項鍊、戒指與耳環，整體設計色彩繽紛，洋溢青春氣息。

▲▼ Dior,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲Dior發表色彩繽紛的Diorette彩漆玫瑰金鑲鑽項鍊、戒指與耳環。

討喜的花朵元素在寶格麗（BVLGARI）也有嶄新詮釋，推出Fiorever系列3款鑲嵌單顆紅碧璽的新戒指、手環與鍊墜，玫瑰金打造的四片花瓣簇擁著中央的明亮切割鑽石，當中3片花瓣為鑲鑽鏤空線條，另一花瓣點綴紅碧璽，特別是戒指與手環採繞多圈設計，另一端也鑲嵌紅碧璽吸睛。

▲▼ Dior,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗FIOREVER系列紅碧璽與鑽石項鍊。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼ Dior,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗FIOREVER系列紅碧璽與鑽石手環。

▲▼ Dior,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗FIOREVER系列紅碧璽與鑽石戒指。

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關鍵字：

亮珠寶, Dior, BVLGARI, 寶格麗

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