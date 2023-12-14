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「每件事都該公平」是錯誤想法　5種成功人士會避免的思考

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▲女性,單身,思考。（圖／pixabay）

▲避免幾種思考，能讓心情更平靜。（圖／unsplash、pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

每個人受到天生個性、後天教育的驅使，會衍生出不同的思考模式，然而有些邏輯或者是積極、消極的想法，往往也會影響我們的判斷與行為，有些二分法思考、斷章取義、片面妄下結論的「認知扭曲」，很容易造成思考陷阱，通常在生活上獲得成功的人士，會積極避免這樣的特定想法，或許我們也能試著練習，在遇事時能更加冷靜的思考。

內心總有小劇場
若要說的專業點就是「情緒化推理」，如開會有一個人遲到，導致大家都在等他，此時心裡浮現的想法就是「他一定又睡過頭！為何我要為這種人浪費時間？」可能這推斷是來自遲到者之前給人的印象，但無法證明這是他「這一次」遲到的理由，因為自己覺得浪費時間等待，所以將情緒反應當做證據，這樣做不但沒有幫助，還容易產生誤會，導致其他負面的後果，這也是大部分人最常犯的心理陷阱之一。

▲女性,性愛,性生活（圖／取自免費圖庫Pixabay）

愛牽拖
這是源於人性的做法之一，因為譴責他人的舉動，可以免於認知自己的錯誤，是一種逃避心態與心裡擔負責任的方式，「這也不是只有我一個人造成的」、「如果你不做這件事，我就不會這樣判斷，這個錯誤就不會發生」，是最常有的理由。今天上班遲到，是因為公車司機比平常晚到10分鐘，都是公車司機的問題。這樣的想法總讓人在錯誤中學不到教訓，然後錯誤就會一直跟著你。

▲女性,單身,傷心,沉思,思考,憂鬱。（圖／unsplash）

災難化思考
新聞報導說颱風要來，就認為這房子可能倒塌，可能無處可棲身。雖然說防範未然或是有所準備是應當的，但誇張的災難式放大，到最後就是不理性的恐懼。以近期新冠肺炎為例，災難化思考的人就會拼命囤積口罩，那樣的不安全感就跟黑洞一樣，甚至已經影響到其他人，而且憂鬱跟焦慮會逐漸把你吞蝕。

▲▼女人,女性,崩潰,哭,難過。（示意圖／pixabay）

公平的謬誤
很多人有錯誤的不平衡，是來自於一種想法，「認為每一件事應該公平來做決定」，而很多負面的想法便會由此而生，像是一直在打混的同事，因為跟主管關係比較好，加薪幅度總是比我多，根本不公平。但事實上人生本來就不公平，如果一直保持這種想法，會出現很多憤怒、怨懟與無助的情緒。

▲女性,女生,型女,時尚。（圖／unsplash）

怪罪自己
在超過合理原因的情況下，針對一件事情歸咎原因，總是落在自己身上，這不是負責任，是找自己麻煩。例如女兒總是通不過鋼琴考試，都是我的錯，我沒有花時間好好陪她練琴。這種讓自己內疚羞愧的思考方式，不會帶來什麼正面的好處，試著從局外人的角度來看，你會發現有沒有陪她練琴，不會是考試沒過的關鍵因素。

▲女性。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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