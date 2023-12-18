偽素顏神隊友「有色潤唇膏」！韓妞票選8支單擦超美　顯白又純欲感滿分

文／美人圈

有研究指出，普遍男士最愛還是韓妞間大熱的零距離「偽素顏」妝容，若有似無的裸感妝效不但給人好親近的印象，還能揮別老氣，視覺年齡瞬間減十歲！但偽素顏並不等於不用任何化妝品，而是在用色和技巧上更下功夫，這時候能讓乾裂有死皮的雙唇瞬間恢復生機的「有色潤唇膏／唇釉」就是素顏神隊友。以下除了推薦8支不化妝也超顯氣色的有色潤唇膏／唇釉外，亦針對其與口紅差別以及到底需不需要卸妝做解答，一起看下去吧。

▲有色潤唇膏、唇釉就是素顏神隊友。（圖／IG@1yeah_silver、Dior Beauty）

有色潤唇膏／唇釉&口紅差別在哪？

有色潤唇膏／唇釉顧名思義就是一款能同時達到保養、修飾暗沉唇色功效的護唇膏，且護唇成分比一般口紅更多！質地通常也比較輕透，且顏色看起來像內建般好氣色，像是裸粉、杏色等，適合淡妝使用，且不挑膚色，黃黑皮上唇也超顯白，遇上不想化妝或想化淡妝約會的日子就很適合出動它來助攻。

▲有色潤唇膏一擦內建好氣色。（圖／IG@romandyou）

有色潤唇膏／唇釉需要卸妝嗎？

如果是使用「無色透明」潤唇膏就不需要卸妝，但若是擦上有色潤唇膏／唇釉則還是建議要卸除！基本上含有防曬、潤色及遮瑕作用的護唇膏都要搭配專門眼唇卸妝產品卸妝，可以將卸妝液倒在化妝棉上，輕敷在唇上靜置30秒時間後再擦掉，就可以把唇膏卸除得更乾淨。切記不要大力搓揉唇部，避免令唇部乾燥以及出現唇紋。

▲如有防曬、潤色及遮瑕作用的護唇膏都建議要卸妝。（圖／IG@diorbeauty、oliveyoung）

有色潤唇膏／唇釉推薦

1：DIOR迪奧癮誘粉漾潤唇釉

DIOR家的有色潤唇釉深受不少女孩擁戴，而這款全新推出的癮誘粉漾潤唇釉主打深層修護、立即滋潤保濕雙唇，讓唇部瞬間恢復自然健康色澤！此外，唇釉淡淡的Baby粉色可以在唇瓣表面形成一層粉潤釉光保護膜，為雙唇帶來水嘟嘟的妝效。平時可以單獨使用，也可作為唇妝打底、或在唇妝完成後塗抹於上，增添閃耀妝感，多功能一支全滿足。

▲DIOR迪奧癮誘粉漾潤唇釉，NT$1,350。（圖／Dior）

2：DIOR迪奧癮誘粉漾潤唇膏

以BLACKPINK Jisoo生日命名，DIOR 031全新癮誘粉漾潤唇膏身為BLINK怎能不收！富含的歐洲甜櫻桃籽油、乳油木果油等天然成分可以補水柔嫩唇肌，同時強健肌膚防禦力，還給雙唇天生的自然粉嫩。且#031草莓牛奶色純粹的鮮紅色塗抹上唇部也超顯嫩，適合各種膚色，加上Jisoo親自帶貨，難怪韓妞包裡都偷藏一支。

▲DIOR迪奧癮誘粉漾潤唇膏，NT$1,350。（圖／DIOR）

3：香奈兒COCO持色潤唇膏

香奈兒COCO持色潤唇膏同樣在韓妞票選好評有色潤唇膏裡佔據一定地位！這是一款具備「潤色及修護」的雙效潤唇膏，平時可恣意單擦或疊擦，有效撫平唇紋並讓唇妝更持久顯色。其中最熱賣的顏色非#914焦糖色莫屬，小紅書討論度也很高，柔霧質地的奶呼呼奶茶裸棕色帶一點點橘調在裡面，絕對是一款閉眼入都不會後悔的秋冬高級唇色。

▲香奈兒COCO持色潤唇膏，NT$1,340。（圖／CHANEL）

4：Bobbi Brown晶鑽極嫩潤色護唇膏

回購率超高的Bobbi Brown晶鑽極嫩潤色護唇膏甚至被網友狂讚為：「這輩子一定要入手的潤唇膏！」，足以見證其人氣。潤唇膏含有頂級植萃油成分，可以提供唇瓣24小時豐盈滋潤，上唇不會有厚重黏膩感，薄薄擦一層就帶有淡淡的紅潤感，即使素顏去運動，也能創造出絕佳好氣色。

▲Bobbi Brown晶鑽極嫩潤色護唇膏，NT$1,300。（圖／Bobbi Brown）

5：肌膚之鑰奢華訂製粉漾潤唇膏

肌膚之鑰奢華訂製粉漾潤唇膏添加能防止粗糙的新型甘草酸配方以及4種濃縮高護膚性天然植物油，感覺就像唇部用精華打底般，賦予嘴唇滋潤、免受乾燥困擾，持續使用還能改善雙唇暗沉問題。3款配色上唇都偏少女感，塗上去立刻就顯白顯嫩，是內行人都激推的肌膚之鑰隱藏版好物！

▲肌膚之鑰奢華訂製粉漾潤唇膏，NT$1,300。（圖／肌膚之鑰）

6：Hermès Hermèsistible滋養潤唇油 #05 Rose Kola可樂果粉

全新上市Hermèsistible滋養潤唇油系列運用97%天然成分保溼、柔嫩雙唇，人氣#05 Rose Kola可樂果粉唇油散發出宜人的檀香及山金車香調，優雅的暗粉色上唇盡顯溫柔氣質，加上印有字母字樣的俏皮透明瓶身，拿在手上補妝心情都不自覺UP。

▲Hermès Hermèsistible滋養潤唇油 #05 Rose Kola可樂果粉，NT$1,950。（圖／Hermès）

7：ISOI保加利亞玫瑰護唇膏

韓國Olive Young賣到一支難求的ISOI保加利亞玫瑰護唇膏是不少韓妞的偽素顏神器！唇膏本身無添加化學成分，敏感肌也能放心使用，淡淡的玫瑰香氣加上塗抹於唇上會呈現出如玫瑰般的自然粉嫩色澤，超顯氣質，非常適合平時上班擦。

▲ISOI保加利亞玫瑰護唇膏，19,800韓元，約NT$484。（圖／ISOI官網）

8：Rom&nd 亮澤果凍有色潤唇膏

Rom&nd亮澤果凍有色潤唇膏在韓國超火爆，各美妝博主都給予大拇指狂讚！這款獲得純素認證的有色潤唇膏加入摩洛哥堅果油、玫瑰果油、月見草植物萃取等精油配方，一塗即化，輕薄水潤不黏膩，上唇立刻有光澤水嘟嘟的妝效，一支就能讓愛美的你隨時輕鬆唇部護理，同時擁有讓人想大口親下去的4D水感豐盈雙唇。

▲Rom&nd 亮澤果凍有色潤唇膏，NT$420。（圖／Rom&nd）

延伸閱讀

「嘴唇死皮、乾裂」解決技巧！塗抹方向是關鍵，嘟嫩唇秒有，加碼2023開架護唇新品推薦

唇部暗沉怎麼化妝？校色遮瑕、淺到深畫法是重點，唇色變淺變嫩、視覺更減齡

乾嘴唇救星！7款PTT狂讚「護唇膏」推薦，保濕超修護、敏感唇也愛，酸梅嘴變水嫩唇

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。