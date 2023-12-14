fb ig video ETtoday search mobile

清潔做錯小心黑頭一堆！皮膚科醫師教「正確洗臉」8大關鍵

>

▲▼ 皮膚科醫師教「正確洗臉」8大關鍵 。（圖／翻攝IG,unsplash,小紅書）

▲正確清潔是養好肌膚的第一步。（圖／翻攝IG @haeny_gram、@aoihamada）

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝unsplash、小紅書、IG@innisfreeofficial

正確清潔是保養的第一步，也是養出好膚質的重要關鍵，洗臉洗錯不僅容易長粉刺、黑頭，甚至會破壞肌膚屏障，冒痘、肌膚敏感跟著來。皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上分享「正確洗臉」的注意事項，像是白天、夜晚的潔面差別，到建議水溫、洗面乳挑選、洗臉手法等，早＋晚的洗臉8大關鍵一次全教你。

▲▼ 皮膚科醫師教「正確洗臉」8大關鍵 。（圖／翻攝IG,unsplash,小紅書）

首先劉醫師提醒，洗臉時水溫建議用與人體體溫相近的37度左右。另外，有些人喜歡在洗澡時邊洗臉，直接用蓮蓬頭沖臉，但因為洗澡的水溫本身就比較高，加上蓮蓬頭的水壓較強，容易傷害皮膚屏障。

接著劉醫師針對白天與夜晚，分別提醒洗臉時的注意事項和建議。

早上

＃水溫建議使用約37度

＃先洗手
手上的細菌很多，洗臉前記得先洗手。

＃用水潑洗臉部即可
劉醫師建議，白天不用特別用洗面乳，用溫涼水清洗一下就可以了。而敏感肌的人記得是用水撥洗，不要捧點水就開始搓臉；如果是健康皮膚，可以適當輕揉一下T字部位等容易出油的地方。

▲▼ 皮膚科醫師教「正確洗臉」8大關鍵 。（圖／翻攝IG,unsplash,小紅書）

晚上

＃洗臉前先洗手
同樣地洗臉前先洗手。

＃溫和洗面乳，使用一個腰果大小
建議選擇胺基酸或是APG界面活性劑的洗面乳，而油性肌則可適當用一下含有皂鹼的洗面乳。洗面乳擠出一個腰果大小的份量就夠了，先在手心起泡，然後分區上臉。

▲▼ 皮膚科醫師教「正確洗臉」8大關鍵 。（圖／翻攝IG,unsplash,小紅書）

＃重點區域揉搓，臉頰帶過
劉醫師提醒，許多人洗臉時常是洗面乳抹上臉就隨意揉搓，這樣很容易讓臉部邊邊角角都沒清潔到，導致容易長黑頭粉刺。建議額頭、鼻翼、下巴等處適當按壓、揉搓，臉頰稍微用泡沫帶過一兩次就可以了，接著儘快用水沖洗掉泡沫。

＃毛巾或洗臉巾按壓水分
沖洗完泡沫後，拿毛巾或洗臉巾都可以，以蓋章按壓的方式，讓毛巾吸走臉上的水分，這樣「擦臉」是最不傷害皮膚的。而洗完臉後感覺肌膚不緊繃也不油膩，表示這款洗面乳比較適合你。

▲▼ 皮膚科醫師教「正確洗臉」8大關鍵 。（圖／翻攝IG,unsplash,小紅書）

＃洗完臉立刻護膚
劉醫師提醒，洗臉完後要儘快塗上保養品，減少肌膚水分的流失。

對一般人來說，洗臉做好以上5點就很足夠了，但劉醫師也補充，對於一些比較重視護膚、保養比較精緻的人，也可以選擇過濾後的水來清洗，因為水質對皮膚也是有影響的。

►皮膚科醫師教「精準保養」5大秘訣！省時省錢，肌膚還更好

►乾癢又脫屑？皮膚科醫師教3招「緩解冬季癢」：吃對食物也很重要

►5個「洗髮誤區」超多人全都中！小心掉髮變多還有頭臭味

 

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

保養, 護膚, 清潔, 洗臉, 潔面, 正確流程, 步驟, 關鍵, , 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

台北寶可夢中心排隊光速退燒　網友點名3原因

台北寶可夢中心排隊光速退燒　網友點名3原因

「不能接受另一半有異性好友」星座Top 3 ！　第一名愛吃醋又有感情潔癖

「不能接受另一半有異性好友」星座Top 3 ！　第一名愛吃醋又有感情潔癖

第一眼看到荷包蛋還是叉子？測試你的情商高還是智商好

第一眼看到荷包蛋還是叉子？測試你的情商高還是智商好

最容易晚婚星座女Top 3 ！第一名對另一半要求極高　年紀大更有魅力　 LV免費貼圖快下載！從聖誕用到過年　DIOR法式插畫更時髦 最近頭髮掉很多？營養師：多補充海鮮、蛋黃、讓你遠離落髮危機 喝咖啡減重「份量是關鍵」　一類人怎麼喝都沒用 2023最強陸劇《蓮花樓》網推爆！10金句：既是故人，便讓他留在故事裡 「每件事都該公平」是錯誤想法　5種成功人士會避免的思考 清潔做錯小心黑頭一堆！皮膚科醫師教「正確洗臉」8大關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面