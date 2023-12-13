2023最強陸劇《蓮花樓》網推爆！10金句：既是故人，便讓他留在故事裡

記者鮑璿安 ／台北報導

由成毅、曾舜晞、肖順堯、陳都靈領銜主演的古裝武俠劇《蓮花樓》被譽為今年2023最紅陸劇，豆瓣分數持續上升到8.5，好評不斷，劇情講述了武林高手李相夷（成毅 飾）與金鴛盟盟主笛飛聲（肖順堯 飾）約戰東海後卻雙雙下落不明。10年後李相夷化名遊醫「李蓮花」，遇到熱血公子方多病（曾舜晞 飾），因緣巧合下和沒發現李蓮花真實身分的笛飛聲，3人連手屢破江湖奇案。現在一同來盤點當中出現的金句台詞，對生活、友情有很大啟發！

▲成毅主演的古裝武俠劇《蓮花樓》 。（圖／翻攝自蓮花樓微博，以下同）

1. 人和人之間的相處，就如同喝酒，杯杯盞盞，你來我往，多多少少，各自隨意才能更盡興。



2. 人生在世皆在自渡，有的人看得透，有的人看不透罷了。



3. 心中有風雨波濤，你就會失去一滴水的智慧，遇事反倒不如回頭想想，那一滴水中的乾坤。



4. 既是故人，便讓他留在故事裡。



5. 不愛一個人了，也不是需要自責的事情。



6. 最要緊的東西往往藏在最不起眼的地方。



7. 信神拜佛的人常說善惡有報，可若真想伸冤，靠的卻都是人。



8. 這個做人呢，不能總活在別人的期望裡。

9.人生在世，誰都有不想說的秘密，給別人留餘地，就等於是給自己留餘地。

10.有時候最簡單的答案，往往才是最正確的答案。