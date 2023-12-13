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卡地亞迷你包從聖誕節紅到過年　肩包變腰包超時髦

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▲▼寶格麗,Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞飾有琺瑯金屬標誌的C de Cartier迷你包。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歲末年終聚會不少，需要一款時髦又好收納的包款陪跑趴，特別是亮眼的紅或金色系包款，不僅搭配簡約服裝很出色，還可一路從聖誕節背到農曆新年都很應景。珠寶品牌卡地亞（Cartier）、寶格麗（BVLGARI）各推出結合經典珠寶元素的包款讓人一眼認出，卡地亞更推出貼心服務，自12月起無論在專賣店或官網線上購買卡地亞商品，皆可享有節慶限定包裝，點綴集結全球專賣店建築特色的Fabulous House。

▲▼寶格麗,Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞美洲豹首裝飾的紅色La Panthère美洲豹迷你包辨識度高。

▲▼寶格麗,Cartier 。（圖／公關照）

▲12月起於卡地亞專賣店購買或線上訂購，均享有節慶限定包裝的奇幻Fabulous House。

卡地亞於節慶檔期主打品牌標誌性紅色包款，為C de Cartier系列與La Panthère美洲豹系列新增迷你樣式，包面各裝飾琺瑯金屬標誌、幾何線條豹首圖案，搭配皮革或鍊條肩背帶，可肩背或轉換成腰包，可依造型或需求自由變換。

▲▼寶格麗,Cartier 。（圖／公關照）

▲寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇演繹金色Serpenti手提包。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼寶格麗,Cartier 。（圖／公關照）

▲寶格麗今年秋冬全新Serpenti Baia包推出節慶感的金色款式。

寶格麗今年秋冬全新設計的Serpenti Baia 肩背包，以岸邊海水與陸地交會的沙洲命名，偏長的包身搭配寬版的Cobra蛇麟粗鍊，結合新式「燕尾卡榫工藝」，讓雙鍊可輕鬆轉化成單一肩背帶或連結另一條鍊帶進一步加長，同樣可在斜背、肩背或手提之間轉換自如，派對時光背上金色款絕對吸睛。

►亮・珠寶／「甜茶」西裝下沒穿　不畏低溫露專屬糖果項鍊

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關鍵字：

Cartier, 卡地亞, BVLGARI, 寶格麗

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