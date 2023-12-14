fb ig video ETtoday search mobile

《京城怪物》朴敘俊、韓韶禧決戰怪物太刺激！加碼3部膽小鬼勿入

>

實習記者施至真／綜合報導

Netflix驚悚韓劇《京城怪物》上線進入倒數階段！除了請來朴敘俊、韓韶禧共赴生死決戰怪物，還邀請到金秀炫、金海淑和魏嘏雋等超強卡司加盟。故事設定在1945年二戰末期，以韓國首都京城的神秘甕城醫院為故事主場景，並且因為人類貪婪而產生的怪物，也將開始反撲，長版預告一公布便引起熱議，絕對值得期待！

1945年二戰末期，韓國首都京城（首爾前身）看似平靜卻危機四伏，金鈺堂老闆張貸主（朴敘俊飾），儘管貴為首富，卻仍遇上大麻煩，必須在急迫時間內完成任務，找到石川警務官失蹤的愛人，為了守住財富並活下去，貸主找上私家偵探尹采玉（韓韶禧飾）和她父親尹鍾元（趙漢哲飾）。

▲《京城怪物》朴敘俊、韓韶禧決戰怪物太刺激。（圖／翻攝iG@netflixkr）

▲《京城怪物》朴敘俊、韓韶禧決戰怪物太刺激。（圖／翻攝IG@netflixkr，下同）

▲《京城怪物》朴敘俊、韓韶禧決戰怪物太刺激。（圖／翻攝iG@netflixkr）

幾人在深入甕城醫院查找後，卻發現醫院似乎正在醞釀一件足以毀滅人類的可怕事情，陷入黑暗羅網的貸主與采玉，將如何攜手對抗怪物並完成任務？而甕城醫院秘密也即將公開！

▲《京城怪物》朴敘俊、韓韶禧決戰怪物太刺激。（圖／翻攝iG@netflixkr）

《京城怪物》將於12月22日登場，有興趣的朋友不妨期待一下！除了看朴敘俊、韓韶禧與怪物殊死搏鬥，今天再加碼3部驚悚、刺激的韓劇，膽小鬼千萬別輕易嘗試。

＃膽小鬼勿入韓劇推薦：Sweet Home 2

《Sweet Home 2》除了請來原班人馬，也加入了新成員、新怪物與新世界觀。不但有全新升級的恐怖生物，還描述人類面對貪婪的慾望時，比怪物全面擴散還恐怖，而倖存的人類該如何活下去？一場考驗人性黑暗面的戰爭即將一觸即發！

＃膽小鬼勿入韓劇推薦：惡鬼

Disney+韓劇《惡鬼》結合了靈異、驚悚和懸疑等元素，講述打開門就能看見「惡鬼」存在的另一個世界，而這些鬼會吸取人性的脆弱、貪婪及慾望，進而變得強大。然而，人類的「慾望」真的如此不堪？讓人心變脆弱，讓壞的鬼有機可乘。然而當慾望用在良善的意圖上，或許能轉為一種動力，甚至是一種表達愛的方式。

＃膽小鬼勿入韓劇推薦：殭屍校園

播出後話題不斷的《殭屍校園》，由同名網路漫畫改編，講述孝山高中裡喪屍病毒肆虐，為了活下去，無處可逃的學生與渴望營救他們的人們，展開一連串無法預料的故事，寫實血腥程度直直飆升，膽小鬼千萬別輕易嘗試！

►交換禮物從「16型人格」下手不踩雷！ISFP重實用、ESFJ手作最有心

►LV免費貼圖快下載！從聖誕用到過年　DIOR法式插畫更時髦

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、美拍達人、釣蝦神人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

▲課程圖 。（圖／學習雲）

關鍵字：

京城怪物, Netflix, 韓劇, SweetHome2, 惡鬼, 殭屍校園

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

「不能接受另一半有異性好友」星座Top 3 ！　第一名愛吃醋又有感情潔癖

「不能接受另一半有異性好友」星座Top 3 ！　第一名愛吃醋又有感情潔癖

台北寶可夢中心排隊光速退燒　網友點名3原因

台北寶可夢中心排隊光速退燒　網友點名3原因

第一眼看到荷包蛋還是叉子？測試你的情商高還是智商好

第一眼看到荷包蛋還是叉子？測試你的情商高還是智商好

LV免費貼圖快下載！從聖誕用到過年　DIOR法式插畫更時髦 2023最強陸劇《蓮花樓》網推爆！10金句：既是故人，便讓他留在故事裡 最容易晚婚星座女Top 3 ！第一名對另一半要求極高　年紀大更有魅力　 清洗內褲常犯的「4個錯誤」　易導致私密處反覆感染 喝咖啡減重「份量是關鍵」　一類人怎麼喝都沒用 「每件事都該公平」是錯誤想法　5種成功人士會避免的思考 最近頭髮掉很多？營養師：多補充海鮮、蛋黃、讓你遠離落髮危機

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面