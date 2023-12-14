《京城怪物》朴敘俊、韓韶禧決戰怪物太刺激！加碼3部膽小鬼勿入

實習記者施至真／綜合報導

Netflix驚悚韓劇《京城怪物》上線進入倒數階段！除了請來朴敘俊、韓韶禧共赴生死決戰怪物，還邀請到金秀炫、金海淑和魏嘏雋等超強卡司加盟。故事設定在1945年二戰末期，以韓國首都京城的神秘甕城醫院為故事主場景，並且因為人類貪婪而產生的怪物，也將開始反撲，長版預告一公布便引起熱議，絕對值得期待！

1945年二戰末期，韓國首都京城（首爾前身）看似平靜卻危機四伏，金鈺堂老闆張貸主（朴敘俊飾），儘管貴為首富，卻仍遇上大麻煩，必須在急迫時間內完成任務，找到石川警務官失蹤的愛人，為了守住財富並活下去，貸主找上私家偵探尹采玉（韓韶禧飾）和她父親尹鍾元（趙漢哲飾）。

▲《京城怪物》朴敘俊、韓韶禧決戰怪物太刺激。（圖／翻攝IG@netflixkr，下同）

幾人在深入甕城醫院查找後，卻發現醫院似乎正在醞釀一件足以毀滅人類的可怕事情，陷入黑暗羅網的貸主與采玉，將如何攜手對抗怪物並完成任務？而甕城醫院秘密也即將公開！

《京城怪物》將於12月22日登場，有興趣的朋友不妨期待一下！除了看朴敘俊、韓韶禧與怪物殊死搏鬥，今天再加碼3部驚悚、刺激的韓劇，膽小鬼千萬別輕易嘗試。

＃膽小鬼勿入韓劇推薦：Sweet Home 2

《Sweet Home 2》除了請來原班人馬，也加入了新成員、新怪物與新世界觀。不但有全新升級的恐怖生物，還描述人類面對貪婪的慾望時，比怪物全面擴散還恐怖，而倖存的人類該如何活下去？一場考驗人性黑暗面的戰爭即將一觸即發！

＃膽小鬼勿入韓劇推薦：惡鬼

Disney+韓劇《惡鬼》結合了靈異、驚悚和懸疑等元素，講述打開門就能看見「惡鬼」存在的另一個世界，而這些鬼會吸取人性的脆弱、貪婪及慾望，進而變得強大。然而，人類的「慾望」真的如此不堪？讓人心變脆弱，讓壞的鬼有機可乘。然而當慾望用在良善的意圖上，或許能轉為一種動力，甚至是一種表達愛的方式。

＃膽小鬼勿入韓劇推薦：殭屍校園

播出後話題不斷的《殭屍校園》，由同名網路漫畫改編，講述孝山高中裡喪屍病毒肆虐，為了活下去，無處可逃的學生與渴望營救他們的人們，展開一連串無法預料的故事，寫實血腥程度直直飆升，膽小鬼千萬別輕易嘗試！