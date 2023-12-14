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清洗內褲常犯的「4個錯誤」　易導致私密處反覆感染

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▲▼清洗內褲常犯的「4個錯誤」。（圖／Unsplash）

▲正確清洗內褲的方式應該是先手洗再機洗。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

內褲清洗有學問，你是每天手洗還是丟進洗衣機一起洗呢？若你的內褲洗完材質變得硬硬又粗糙，代表你需要更換了，內褲也有使用壽命，如此親密的貼身衣物，更需要留意清潔，內褲洗乾淨了，才不怕搔癢發炎找上門。

▲▼清洗內褲常犯的「4個錯誤」。（圖／Unsplash）

曾有研究指出，女生有八成的婦科疾病，都和內褲有絕大的關係，所以身為女生更應該正確清潔內褲，以下常見的4種錯誤請留意！


#內褲沒有每天更換

内褲須保持清潔，應該要天天更換，否則細菌、黴菌、分泌物、微量排泄物殘留在內褲上，就容易造成私處反覆感染。

#只用機洗或手洗

新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹就曾在臉書發文，教導大家如何正確清洗內褲，她提到洗衣機沒有消毒殺菌功能，内褲直接丟入洗衣機清洗並不能徹底洗淨殺菌；而很多人會選擇手洗内褲，其實也不建議，因手洗容易導致洗滌劑殘留在內褲上，對私處造成刺激之餘，水份擰得不夠乾也會使細菌滋生。因此建議「先手洗再機洗」最恰當。

#內褲和襪子一起洗

內褲請單獨用手洗揉搓，記得不要和其他衣物和襪子一起洗，混洗衣服會導致細菌附著，容易導致私密處不適，甚至發炎。

#熱水洗內褲

熱水遇到分泌物或是血漬很難洗掉，建議用常溫的水清洗即可，因為陰部的分泌物有蛋白質，遇熱會凝固，反而滲透到纖維內不易洗淨，用冷水洗即可。

關鍵字：

內褲, 清潔, 私密處

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