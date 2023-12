2024龍年生肖限定錶　Dior金龍鑲嵌鑽石眼、Blancpain全球僅一只

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

2024農曆新年龍年即將到來!十二生肖中的龍是象徵著強大能量的神話生物,更是福氣與靈性的象徵,生肖圖案也別有藝術感受,而若要以一件裝飾有龍年主題圖騰的應景精品,在新年期間穿搭納福收好運,兼具工藝、質感、收藏、保值、實用性的限量名錶堪稱是絕佳選擇!本篇盤點2024龍年生肖限定腕錶,包括江詩丹頓(Vacheron Constantin)、泰格豪雅(TAG Heuer)、寶珀(Blancpain),推薦亮點與錶款細節。

盤點龍年腕錶

1:Dior

Dior即將限量推出18只編號發行的Grand Soir龍年限量腕錶,錶殼以中性36mm尺寸打造,面盤細節超有層次,鈦金色太陽刷紋為面盤打底,上層透過金質工藝以及花式車工鑽石勾勒出鋒芒外顯的龍臉,錶背特別採用霧面效果鏡面與金色自動盤對比呈現,內在搭載具42小時動力儲存與30米防水的自動上鍊機芯。

▲Dior Grand Soir 龍年限量腕錶。

錶殼36mm精鋼錶殼搭配K金鑲鑽錶圈,SellitaSW300 calibre自動上鍊機芯,配搭銀灰色絹帶AB針扣,限量18只,售價約38,500歐元,台幣價格店洽。

02:江詩丹頓

江詩丹頓自工藝、藝術與文化三面向汲取靈感,其中「Métiers d'Art藝術大師系列」更是代表之作。說到生肖,品牌自2012年起,每年推出限量版「The Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖傳奇系列腕錶」,最新一年的龍年錶以手工雕刻與琺瑯彩繪工藝為主要面盤美學技法,勾勒出300片龍鱗與龍爪下代表知識、智慧與富足的火珠,呈現大氣富貴的藝術氛圍。

▲Vacheron Constantin 江詩丹頓 Métiers d’Art藝術大師系列 The Legend of the Chinese Zodiac —龍年腕錶。

錶殼直徑40毫米,錶盤採用手工雕刻和大明火琺瑯工藝,自動上鏈機械機芯,40小時動力儲存,經日內瓦印記認證,視窗顯示小時、分鐘、星期和日期,鱷魚皮錶帶搭配半馬爾他十字設計造型折疊錶扣,龍年腕錶共2款式每款式限量發行25只。

03:TAG Heuer

慶賀2024甲辰龍年,TAG Heuer推出Carrera Chronograph龍年限量版腕錶兩種材質版本,在泰格豪雅的眼中,龍雖然是十二生肖中唯一的想像動物,卻獨文化代表性並體現能量特質,這與品牌追求精準與不凡的製錶精神恰恰相似,於是選擇Carrera Chronograph系列延伸龍年設計。錶殼直徑42毫米,Calibre Heuer 02自製自動上鍊機芯,時、分、秒、日期、計時碼錶,旋入式藍寶石水晶底蓋特別鐫刻「LIMITED EDITION」、限量只數並印有龍形圖案,防水性能100米,6點鐘位置設有日期窗並印有「CARRERA」與「龍」字樣。

▲TAG Heuer Carrera Chronograph龍年限量版腕錶,玫瑰金款全球限量50只,建議售價NT$740,300;精鋼款全球限量300只,建議售價NT$207,000。

即日起於TAG Heuer 專門店、指定地區官網線上商店及全球指定零售商獨家發售。

04:Blancpain

Blancpain以生肖「龍」為主題的「Villeret三問報時腕錶」,結合動偶技術加上雙音錘、雙圈音簧的三問報時功能,藝術收藏價值之高,全球只限量生產1只,且僅在Blancpain台北101專賣店獨家展售。錶款延續Villeret系列的雙層全亮面拋光錶圈、鏤空柳葉形指針、收腰的羅馬數字時標,以及蛋白石色面盤上6點鐘方向以法文草寫「Minutes Répétition」 (意指三問報時),錶背藏有更大亮點,Blancpain以皇家才可使用「五爪黃龍」的形象呈現,藉著手工金雕描繪龍頭、犄角、鱗身、四足、五趾龍爪與龍珠,共由五個具有活動機關的零件組成,龍頭至龍尾,可配合三問報時的時、刻、分節奏而擺動!

▲寶珀Blancpain Villeret三問報時腕錶,建議售價NT$10,014,000。

直徑40毫米18K白金錶殼,332C型手動上鏈機芯,40小時動力儲存,教堂鐘聲、活動人偶,蛋白石色錶盤全手工裝飾獨一無二的龍年圖騰,藍寶石底蓋,短吻鱷魚皮錶帶,全球限量1只。

