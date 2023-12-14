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PUMA撞色德訓鞋「張員瑛同款」將開賣！鬼塚虎打造原子小金剛紅靴超有話題

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記者鮑璿安／綜合報導

時尚界又有話題潮鞋誕生！德訓鞋旋風終於輪到PUMA接棒，帶來具有義式南島美學的撞色彎刀鞋款，在韓團IVE成員張員瑛的長腿加持下超有影響力。而Onitsuka Tiger鬼塚虎重磅聯名日本經典漫畫《原子小金剛》歡慶75周年，多達43款商品即將開賣，漫畫迷不可錯過。

▲▼ 鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲PUMA經典德訓鞋 PALERMO 復刻回歸，英國女歌手Dua Lipa以及亞太地區品牌大使 IVE穿著 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲首波 PUMA PALERMO 德訓鞋款將於 12 月 20 日限量登台販售。（圖／品牌提供）

在今年熱潮直升，德訓鞋成為不少鞋控的追隨焦點，PUMA經典德訓鞋 PALERMO 也復刻回歸，以義大利南部西西里島的巴勒莫 (PALERMO) 為名，融入時下Y2K基因，混合義式南島美學，夢幻粉紅配襯亮眼的草綠鞋側彎刀，融入新鮮水果般色調，英國女歌手Dua Lipa以及亞太地區品牌大使 IVE 都已經演繹一輪，首波 PUMA PALERMO 德訓鞋款將於 12 月 20 日限量登台販售。

▲▼ 鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲Red Velvet 成員姜澀琪搶先演繹Onitsuka Tiger鬼塚虎《原子小金剛》聯名。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲紅色字樣刺繡DENTIGRE™ PUFF BOOT。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲MEXICO 66 SD。（圖／品牌提供）

Onitsuka Tiger鬼塚虎隆重宣布與日本經典漫畫《原子小金剛》跨界聯名合作，以漫畫元素為特色，系列品項涵蓋襯衫、飛行夾克、連身裙、長褲與配件；並將品牌經典鞋款MEXICO 66 SD及DENTIGRE™ PUFF BOOT重新設計推出特別版本，賦予經典鞋款全新面貌。設計細節上，MEXICO 66 SD擁有黑色角色刺繡在鞋側，充滿速度感，金屬孔眼鞋帶口、鞋底Logo皆是此次變化性重點；而紅色字樣刺繡DENTIGRE™ PUFF BOOT擁有卓越回彈性和減震效果，搭配橡膠底造型搶眼。值得一提，本次合作擁有專屬鞋盒以及提袋，台灣將於2024年1月12日起上市販售。

關鍵字：

PUMA, 德訓鞋, PALERMO, Onitsuka Tiger, 鬼塚虎

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